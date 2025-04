Zapraszamy do muzycznej. Rekrutacja przedłużona do 15 maja

Popołudniowa szkoła muzyczna? Tak, to nie żart! Zacznij przygodę z muzyką – bezpłatnie i z pasją!

Czy wiesz, że w Elblągu działa szkoła muzyczna, do której można uczęszczać… po lekcjach? Bez konieczności zmiany szkoły, pakowania walizek czy zostawiania matematyki za sobą? To nie magia – to popołudniowa szkoła muzyczna, która czeka właśnie na Ciebie (albo Twoje muzykalne dziecko)!

Ta niezwykła placówka jest prawdziwym skarbem dla wszystkich, którzy na co dzień uczą się w szkołach ogólnokształcących, ale marzą o tym, żeby po południu zamienić zeszyt do polskiego na nutowy. I co najlepsze – wszystko to jest całkowicie bezpłatne!

Jak to działa?

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych – idealnie wpasowując się w plan dnia każdego ucznia. Oferujemy indywidualne lekcje gry na różnych instrumentach, a także grupowe zajęcia z teorii muzyki, które – spokojnie! – są dużo przyjemniejsze niż brzmią.

Co więcej, od niedawna działa u nas również wydział wokalny, więc jeśli Twoje dziecko (lub Ty sam!) pod prysznicem daje koncerty na miarę Eurowizji – to zdecydowanie miejsce, w którym warto się pojawić!

Dla kogo?

Dla każdego młodego człowieka, który ma w sobie muzyczną iskrę. Naukę można rozpocząć się aż do 23. roku życia. Więc nie martw się, jeśli Twoje skrzypce trochę się zakurzyły – zawsze można do nich wrócić!

Warto podkreślić, że wiele osób wciąż nie wie, że taka szkoła istnieje i że można uczyć się tylko muzyki, bez konieczności przenoszenia się do typowej szkoły muzycznej. To idealna opcja dla tych, którzy chcą rozwijać pasję, nie rezygnując z obecnej szkoły i znajomych.

Profesjonalna kadra naszych nauczycieli to pasjonaci, którzy nie tylko uczą, ale i inspirują. Gwarantujemy – nie znajdziesz tu surowych dyrygentów z filmów, tylko ciepłych, wspierających mentorów, którzy wierzą, że każdy może grać lub śpiewać – trzeba tylko zacząć.

UWAGA – PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA! Jeśli Twoje dziecko właśnie wybiera się do 1 klasy szkoły ogólnokształcącej, mamy dla Was dobrą wiadomość: rekrutacja do naszej szkoły została przedłużona! Nie przegapcie okazji, by rozpocząć tę przygodę już od września!

Nie czekaj, aż dźwięki ulotnią się jak echo – zgłoś się już dziś i odkryj muzykę na nowo!

Zapisy do szkoły dziennej i popołudniowej trwają do 15 maja 2025.

Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania na stronie szkoły: https://gov.pl/web/zpsmelblag w zakładce: REKRUTACJA

Wszelkie informacje do uzyskania w sekretariacie szkoły pod nr tel. 55 611 40 40

lub przez e-mail: sekretariat@elmuzyka.edu.pl

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg