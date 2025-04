Odlewnia nie dla zbrojeniówki

Obecnie na terenie odlewni pracuje jeszcze około 40 osób.

– Mamy jeszcze pracę z naprawami komór. Pracujemy do końca czerwca – mówi jeden z pracowników odlewni. – Większość wyposażenia jest zinwentaryzowana, czeka prawdopodobnie na sprzedaż lub wywóz do innych zakładów GE – twierdzi.

Do naszej redakcji zwrócili się przedsiębiorcy z branży odlewniczej, apelując o nagłośnienie kwestii przyszłości tej części zakładu.

– Przecież mógłby on z powodzeniem być wykorzystywany przez polski przemysł na potrzeby produkcji zbrojeniowej. Tyle się mówi o potrzebach, tu jest gotowa infrastruktura, którą można by wykorzystać. Próbujemy zainteresować tym tematem polityków, ale nie mamy konkretów – powiedział nam jeden z przedsiębiorców.

Zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Aktywów Państwowych, czy toczą się jakiekolwiek rozmowy z GE na temat przejęcia odlewni przez skarb Państwa. Odpowiedź otrzymaliśmy tylko z MAP.

- Temat potencjalnego włączenia odlewni w Elblągu do łańcucha produkcyjnego którejś z nadzorowanych przez MAP spółek obronnych był przedmiotem analizy tychże spółek we wrześniu ubiegłego roku. Analiza, o której mowa powyżej, uwzględniła zarówno ówczesną sytuację finansową Odlewni, jak też perspektywy jej poprawy w krótkim oraz dłuższym okresie, a także zdolności produkcyjne i infrastrukturę odlewni. W wyniku analizy stwierdzono, że posiadane przez odlewnię zdolności, choć unikatowe, nie są one możliwe do absorpcji w ramach produkcji obronnej – pisze we odpowiedzi na nasze pytania Departament Komunikacji Ministerstwa Aktywów Państwowych.