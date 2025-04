Przed elbląskim sądem ruszył proces narkotykowego gangu

Przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces sześciu osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem z Hiszpanii i handlem narkotykami. Jak ustalili śledczy, narkotyki do Polski były przewożone ciągnikiem siodłowym firmy transportowej z Elbląga, ukryte w legalnym ładunku. Zdjęcia.

W tej sprawie na ławie oskarżonych zasiada sześć osób, w tym jedna kobieta. Zatrzymani zostali oni w listopadzie 2023 roku na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz w Hiszpanii od 2020 r. do co najmniej czerwca 2023 r.

Zatrzymania miały miejsce na terenie Elbląga, Gdańska i Warszawy.

- W trakcie czynności przeprowadzonych na terenie Warszawy, w mieszkaniu zajmowanym przez członka grupy, ujawniono pieniądze w łącznej kwocie prawie 3,8 miliona złotych, które prokurator zabezpieczył na poczet grożącego podejrzanemu orzeczenia w przedmiocie przepadku korzyści majątkowych. W toku śledztwa prokurator ustalił, że członkowie grupy przestępczej mogli wprowadzić od obrotu ponad 320 kg marihuany o wartości kilkunastu milionów złotych oraz 2 kg amfetaminy o wartości 100 tysięcy złotych – informuje zespół prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, marihuana z Hiszpanii do Polski była przewożona ciągnikiem siodłowym firmy transportowej z Elbląga, ukryta w legalnym ładunku.

- Podczas pierwszego zatrzymania w tej sprawie w jednym z takich transportów ujawniono ponad 60 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 3 milionów złotych. Ładunek został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP w styczniu 2023 r. we Wrocławiu. Wówczas zatrzymano również kierowców - mieszkańców Elbląga. Kolejny mieszkaniec Elbląga został zatrzymany w lutym 2023 r. podczas przewożenia celem dalszej dystrybucji ponad 6,4 litra cieczy z zawartością amfetaminy, z której można było otrzymać ok. 11 kg amfetaminy o wartości w obrocie detalicznym co najmniej 545 tysięcy złotych – informuje zespół prasowy Prokuratury Krajowej.

W czerwcu 2023 r. na terenie Kwidzyna i Elbląga doszło do zatrzymania dwóch kolejnych osób przewożących celem dalszej dystrybucji ponad 9 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 558 tysięcy złotych.

24 kwietnia przed Przed Sądem Okręgowym w Elblągu odbyła się pierwsza rozprawa. Oskarżeni to: Robert i Kacper C., Piotr i Joanna H., Damian M. oraz Jakub S.

fot. materiały operacyjne CBŚ

- Na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez Prokuraturę Krajową Podlaski Wydział Zamiejscowy w Białymstoku sześciu oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw z art. 258 par. 1 kodeksu karnego. (udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego) lub z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: art. 55 ust. 3 (przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej w znacznej ilości lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej) i art. 56 ust. 3 (wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych albo uczestniczy w takim obrocie) w warunkach określonych w art. 65 § 1 kodeksu karnego (stosowanie przepisów o „recydywie” do sprawcy, który popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa) – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Wobec części oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Rozprawa odbywa się z zachowaniem środków szczególnej ostrożności - salę i uczestników ochrania jednostka kontrterrorystów.