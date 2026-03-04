Biblioteka Elbląska dzieciom: bez liku możliwości

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć dedykowanych dzieciom i ich rodzicom/opiekunom zaplanowanych na miesiąc marzec. Będą oczywiście inspirujące książkowe historie, kreatywne zabawy i mnóstwo radosnej twórczości. Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej!

4 marca, godz. 10:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce” dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunem (zapisy)

Zajęcia będą inspirowane książką „Koty mają kłopoty” Sylwii Czarneckiej, dzięki której dzieci przekonają się, jak proste i ważne może być niesienie pomocy innym. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90

7 marca, godz. 12:00-14:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Kraina Buka w Bulaju dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunem

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zapraszają najmłodszych (2-6 lat) wraz z opiekunami do wspólnego spędzenia czasu. W trakcie zajęć:

– zabawy klockami i grami przyrodniczymi;

– wykonanie pracy plastycznej;

– kącik czytelniczy z książką „Jano i Wito w lesie” Wioli Wołoszyn i Przemysława Liputa.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

12 marca, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Klub Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunem

Zajęcia będą inspirowane książką „Jano i Wito w trawie” Wioli Wołoszyn i Przemysława Liputa. Dzieci odkryją, co kryje łąka.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

13 marca, godz. 15:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci wokół książki „Pieśni Zaginionego Kontynentu” Przemysława Hytrosia

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

14 marca, godz.10:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – „Małe co nieco dla dużego spokoju”: warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat (zapisy)

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z inspirującą historią z książki „Jesteś kimś wyjątkowym 2. Relaksacje dla (nieco) starszych dzieci” Martyny Brody, a następnie, zainspirowani, stworzą pracę plastyczną.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 23

14 marca, godz. 12:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Rodzinna sobota w bibliotece – warsztaty literacko-plastyczne w j. angielskim dla dzieci w wieku 4-7 lat z opiekunem (zapisy)

Tematem zajęć będzie natura. W części warsztatowej uczestnicy przygotują torby z motywami wiosennymi.

Więcej informacji i zapisy: tel. 55 625 60 86

17 marca, godz. 16:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – „Zróbmy sobie wiosnę” – międzypokoleniowe warsztaty plastyczne

Podczas spotkania uczestnicy przygotują wiosenne bukiety z papieru.

Więcej informacji: tel. 55 625 60 86

18 marca, godz. 10:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce” dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunami (zapisy)

Zajęcia będą inspirowane książką „Małe nasionko” Erica Carle. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, czego potrzebuje nasionko, aby wyrosnąć na piękny kwiat. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90

20 marca, godz. 12:00 – Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla smyka wokół książki Margret i H.A. Reyów „Ciekawski George w bibliotece”

Zapraszamy dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunem.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 81

21 marca, godz. 11:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – „Ja też potrafię” – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat (zapisy)

Podczas zajęć uczestnicy wykonają wyjątkową dekorację wielkanocną – kurę w technice książkowego origami. Poznają podstawy składania papieru oraz nauczą się, jak z wykorzystaniem kartek stworzyć przestrzenną formę. Będziemy rozwijać zdolności manualne, precyzję oraz kreatywność, a także ćwiczyć cierpliwość i dokładność – informuje Lidia Wojtkowiak.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 95

21 marca, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Czytamy i odkrywamy: warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami

Podczas zajęć uczestnicy poznają pełną humoru historię „Jano i Wito przy stole” Wioli Wołoszyn i Przemysława Liputa, która będzie inspiracją do rozmowy o dobrych manierach. Wykonają też pracę plastyczną, a będą to urocze podkładki pod kubeczki.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

21 marca, godz. 13:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Co było pierwsze: JAJKO CZY KURA? – zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunem

Zajęcia będą inspirowane książką „Jajko czy kura?” Przemysława Wechterowicza z ilustracjami Marty Ludwiszewskiej. To zabawna i filozoficzna historia dla najmłodszych. Książka będzie również bazą do rozmowy o zwyczajach wielkanocnych, zgadywanek i zabaw. Na koniec uczestnicy wykonają pracę plastyczną.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 81

26 marca, godz. 11: 00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Klub Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunami

Podczas zajęć uczestnicy poznają historię z książki „Pajączek” Erica Carle, będą naśladować odgłosy zwierząt i uplotą pajęczyny z włóczki.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

28 marca, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Bulajowa sobota: warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6+

Zajęcia będą inspirowane książką „Wzorowe Jajo” Johna Jory i Petera Oswalda. Po zapoznaniu się z historią uczestnicy stworzą swoją własną, niepowtarzalną i przedświąteczną wersję jaja.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

28 marca, godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Kreatywna Lokomotywa”: warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunami (zapisy)

Podczas zajęć powstaną wielkanocne zajączki.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90

28 marca, godz. 12:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Rodzinna sobota w bibliotece – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat z opiekunem

Tematem zajęć będą polskie tradycje wielkanocne.

Więcej informacji: tel. 55 625 60 86