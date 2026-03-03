UWAGA!

Potrącił kobietę na pasach

 Elbląg, Potrącił kobietę na pasach
Fot. KMP w Elblągu

54-letni kierowca potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych na zielonym świetle 84-latkę. Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 11 na ul. Płk. Dąbka w pobliżu skrzyżowania z ul. Pionierską.

84-latka doznała na szczęście jedynie otarć i potłuczeń. Kierowca - 54-letni mężczyzna – był trzeźwy. Zostanie ukarany mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi.

W miejscu zdarzenia na czas pracy policjantów i ratowników medycznych występowały utrudnienia w ruchu.

red. na podst. informacji KMP w Elblągu

