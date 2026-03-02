Na prawo do ANS

Przyszli prawnicy od następnego roku akademickiego będą mogli uczyć się w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia prawnicze na elbląskiej uczelni ruszają 1 października.

- Akademia Nauk Stosowanych poszerza swoją ofertę. Jesteśmy jedyną w regionie elbląskim instytucją, gdzie studia są bezpłatne – mówił dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. ANS - Traktujemy to jako inwestycję w rozwój społeczno – gospodarczy regionu społecznego. Szczególne znaczenie dla nas mają umiejętności praktyczne.

Studia prawnicze na ANS będą trwały 10 semestrów (5 lat; studia jednolite). W programie przewidziano 6 miesięcy praktyk zawodowych (podzielone na trzy etapy). Taki zakres zajęć praktycznym ma wyróżniać elbląski kierunek od podobnych w Polsce. Przewidziano również dwie specjalizacje: prawo bezpieczeństwa publicznego oraz prawo innowacyjnego przedsiębiorcy. Studenci będą wybierać je pod koniec studiów.

- Dostrzegam również stworzenie bazy, zaplecza dla przyszłych, potencjalnych pracowników w wymiarze sprawiedliwości – mówił Marek Nawrocki, prezes Sądu Okręgowego w Elblągu. - Moment utworzenia kierunku na ANS kumuluje się z działaniami podejmowanymi na drodze legislacyjnej. Planowane jest wprowadzenie do sądu nowego stanowiska: młodszego asystenta sędziego.