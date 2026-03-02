UWAGA!

Na prawo do ANS

 Elbląg, Ruszają studia prawnicze na ANS
Ruszają studia prawnicze na ANS (fot. Anna Dembińska)

Przyszli prawnicy od następnego roku akademickiego będą mogli uczyć się w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia prawnicze na elbląskiej uczelni ruszają 1 października.

- Akademia Nauk Stosowanych poszerza swoją ofertę. Jesteśmy jedyną w regionie elbląskim instytucją, gdzie studia są bezpłatne – mówił dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. ANS - Traktujemy to jako inwestycję w rozwój społeczno – gospodarczy regionu społecznego. Szczególne znaczenie dla nas mają umiejętności praktyczne.

 

Studia prawnicze na ANS będą trwały 10 semestrów (5 lat; studia jednolite). W programie przewidziano 6 miesięcy praktyk zawodowych (podzielone na trzy etapy). Taki zakres zajęć praktycznym ma wyróżniać elbląski kierunek od podobnych w Polsce. Przewidziano również dwie specjalizacje: prawo bezpieczeństwa publicznego oraz prawo innowacyjnego przedsiębiorcy. Studenci będą wybierać je pod koniec studiów.

- Dostrzegam również stworzenie bazy, zaplecza dla przyszłych, potencjalnych pracowników w wymiarze sprawiedliwości – mówił Marek Nawrocki, prezes Sądu Okręgowego w Elblągu. - Moment utworzenia kierunku na ANS kumuluje się z działaniami podejmowanymi na drodze legislacyjnej. Planowane jest wprowadzenie do sądu nowego stanowiska: młodszego asystenta sędziego.

- Sama teoria, to nie wszystko. Praca radcy prawnego i adwokata to przede wszystkim praca w kancelarii, nie tylko na sali sądowej: analiza akt, sporządzanie pism procesowych, pozwów, apelacji i wiele innych – dodała dr Dagmara Uhryn, radca prawny z Gdańska. - To też praca z klientem, często w bardzo trudnych momentach życia. Takich rzeczy nie da się wyczytać z podręcznika. Dlatego taka ważne jest zdobywanie praktyki.

SM

  • Nie widzę sensu dla tego kierunku w czasach, gdzie po zakończeniu studiów za 5 lat, będą już tak rozwinięte programy AI, że dla wchodzącego na rynek prawnika nie będzie pracy. Chyba, że będą to studia powiązane z AI, to może wtedy.
    prawnik(2026-03-02)
