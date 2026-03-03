Po remoncie ma pełnić funkcję turystyczną

Jeden z najstarszych zabytków w powiecie elbląskim ma zostać udostępniony dla turystów. Mowa o Bramie Kamiennej w Pasłęku, której zaplanowano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania. Przypomnijmy, że w 2022 roku zakończył się remont średniowiecznych murów obronnych w tym mieście, który kosztował ponad 14 mln zł.

Urząd Miejski w Pasłęku ogłosił przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Bramy Kamiennej do pełnienia funkcji turystycznych". To jednej z najstarszych zabytków w powiecie elbląskim. Bramę wybudowano w XIV wieku i stanowi ona część średniowiecznych murów obronnych Pasłęka. Była to główna brama wjazdowa do miasta i element systemu obronnego z fosą i mostem zwodzonym.

Budynek ma 5 kondygnacji, jego wysokość to 21,4 m. Ostatnio był użytkowany na potrzeby użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Kapitalny remont Bramy Kamiennej odbył się w 1997 r. Prace były powiązane z obchodami 700‑lecia nadania praw miejskich Pasłękowi i realizowane przy udziale m.in. niemieckich organizacji zrzeszających miasta partnerskie. Remont obejmował kompleksowe prace konserwatorskie i naprawcze, mające na celu zabezpieczenie konstrukcji historycznej bramy, odnowienie detali architektonicznych oraz poprawę stanu zabytku.

- Uczestniczyłem wówczas w uroczystym otwarciu obiektu po renowacji. We wnętrzach bramy utworzono m.in. miejsca noclegowe. Obecnie nie jest ona użytkowana – wspomina Lech Słodownik, historyk.

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się 6 marca.

Przypomnijmy, że w 2022 roku zakończył się trwający dwa lata remont średniowiecznej fortyfikacji - murów obronnych Pasłęka. Kosztował ponad 14,5 mln zł. Mury obronne Pasłęka wybudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Niewiele miast może pochwalić się takim zabytkiem. Do dzisiaj fortyfikacje zachowały się na znacznej długości obwodu, liczą około 1200 metrów.