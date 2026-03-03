Z elbląskiej rady do rady prezydenta RP

Michał Rutkowski, elbląski radny Prawa i Sprawiedliwości, został powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP.

„Mam nadzieję, że z radą do spraw samorządów raz na zawsze uda mi się zamknąć dyskusję o Polsce A i o Polsce B. Do tego potrzebuję samorządowców, bo wielki potencjał jest wciąż zamknięty w polskich gminach, w polskich powiatach. Ja sam jestem z dużego miasta, teraz mieszkam w jeszcze większym mieście, natomiast mam głęboką świadomość, że bez takiego spoglądania w kierunku mniejszych miast polskiej prowincji, także polskiego wschodu, może przede wszystkim tam, gdzie zamknięta jest wspaniała polskość, nie uda nam się zbudować jednej Polski. Do tego też potrzebuję rady do spraw samorządu" - czytamy wypowiedź prezydenta RP Karola Nawrockiego zamieszczoną na stronie internetowej prezydent.pl.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach. Przewodniczącym rady został prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny (startował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości). Wśród członków znalazł się też Michał Rutkowski, elbląski radny PiS, to jego pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej w Elblągu. Pracuje w biurze poselskim posłanki Teresy Wilk.

Rada ma być organem doradczym przy prezydencie RP, będzie opiniowała ustawy dotyczące samorządu oraz zajmowała się analizą bieżących problemów samorządów. W jej skład weszli samorządowcy z różnych szczebli samorządu, zarówno z organów uchwałodawczych (rady) jak i wykonawczych.

Przypomnijmy, że członkiem Rady Młodzieży przy prezydencie RP jest Sebastian Czyżyk-Skoczyk, elbląski radny PiS.