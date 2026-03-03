Co dalej z Porto Vista

- Ostatnie piętro w nowo wybudowanym kompleksie Porto Vista na Wyspie Spichrzów ma być sprzedane na aparthotel - wynika z odpowiedzi ministra aktywów państwowych na interpelację posłanki PiS Teresy Wilk. Co obecnie dzieje się z tą inwestycją?

Kompleks Porto Vista został oddany do użytku w czerwcu 2025 roku. Do dzisiaj swoją działalność otworzył w nim tylko jeden przedsiębiorca - z branży gastronomicznej. O przyszłość tej i innych inwestycji z programu Fabryka w interpelacji do ministra aktywów państwowych pytała posłanka PiS Teresa Wilk.

- Pomimo planów i podpisanych umów, pojawiają się niepokojące sygnały dotyczące stanu realizacji i faktycznego uruchomienia inwestycji w niektórych miejscach, w tym informacji o braku odpowiedniego finansowania, co budzi uzasadnione oczekiwania społeczności lokalnych co do przejrzystych danych o postępie inwestycyjnym – czytamy w interpelacji posłanki, która pytała ministra m.in. o to, kiedy przewidywane jest uruchomienie w pełni budynku Porto Vista w Elblągu, jaki jest stopień zakontraktowania powierzchni usługowej i biurowej w obiekcie i jaki był koszt inwestycji na koniec 2025 roku. Pytała również o to, czy brakuje pieniędzy na jej sfinansowanie.

- Budynek Porto Vista został oddany do użytku w czerwcu 2025 r., i w pełni funkcjonuje w standardzie „Shell & Core”. Trwają prace wykończeniowe wynajętej powierzchni, a w miarę pozyskiwania nowych najemców, budynek będzie wykańczany pod ich potrzeby. Planowana jest sprzedaż ostatniego piętra budynku z przeznaczeniem na aparthotel. Na koniec stycznia 2026 r., stopień komercjalizacji inwestycji w Elblągu wynosi ok. 25 procent powierzchni usługowej i biurowej budynku. Nakłady inwestycyjne w Elblągu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyniosły104 mln zł – napisał w odpowiedzi pochodzący z Elbląga Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, któremu podlega spółka Operator ARP, wykonawca inwestycji.

Jak dodał, spółki celowe (powołane do budowy takich budynków, w Elblągu to Porto Vista – red.) były dokapitalizowywane przez Operator ARP ze środków otrzymanych od Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach podwyższania ich kapitałów zakładowych.

- Warunkiem każdego dokapitalizowania było m.in. wykonanie Testu Prywatnego Inwestora (dalej: TPI). Wykonane TPI zakładały o wiele niższe koszty budowy, niż poniesiono w rzeczywistości. W związku z tym, że wszystkie inwestycje mają braki w finansowaniu, Operator ARP dofinansowuje bieżącą działalność spółek celowych Programu Fabryka z własnych środków – dodał minister. Nie ujawnił jednak, jak duże są to braki.

Przypomnijmy, że Porto Vista (wcześniejsza nazwa Porta Mare) to efekt programu Fabryka, który powstał za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy i był realizowany w Elblągu, Stalowej Woli, Włocławku, Zamościu i Chełmie. Trzy pierwsze inwestycje są zrealizowane, w Zamościu poziom realizacji osiągnął 80 procent (prace mają zostać wznowione w drugim kwartale tego roku), a w Chełmie zaledwie... 5 procent.