Biblioteka ponownie doposażona

Biblioteka Elbląska pozyskała nowe wyposażenie do pracowni papierniczo-drukarsko-graficznej, "jedynej takiej w promieniu 100 km". Sprzęt uatrakcyjni działania związane z organizowanymi w bibliotece warsztatami oraz Interaktywną Wystawą Dawnej Książki i Prasy "Elkamera". Zobacz zdjęcia.

Jak poinformowała nas Biblioteka Elbląska, o nowy sprzęt wzbogaciły się w zasadzie trzy pomieszczenia biblioteki: drukarnia, w której odbywają się warsztaty zecerskie i drukarskie; warsztatownia, w której odbywają się warsztaty z czerpania papieru oraz technik graficznych; suszarnia, w której schną wyczerpane arkusze papieru.

Sprzęt został zakupiony za niemal 240 tys. zł, z czego 190 tys. zł dofinansowano w z programu Infrastruktura Kultury 2024. Mowa tu o szufladowcu do magazynowania zestawów czcionek i prac graficznych, zestawach czcionek do drukarni, matrycach urządzeń drukarskich, suszarkach do suszenia prac, lampach, wentylatorach, oczyszczaczach i osuszaczach powietrza, meblach czy komputerze z oprogramowaniem. W zakupach książnicy znalazł się też ploter drukujący, poligraficzne urządzenie wielofunkcyjne, system wystawienniczy czy pulper, specjalistyczne urządzenie do mielenia masy papierniczej. Biblioteka Elbląska wzbogaciła się też o prasy graficzne do wykonywania prac w technikach: wklęsłej i wypukłej.

- Tą mniejszą, mobilną prasę planujemy wykorzystywać podczas działań na zewnątrz, np. na miejskich uroczystościach czy po prostu przed biblioteką. Będzie to okazja, żeby wyjść do mieszkańców – mówi Izabela Drozdowska, specjalistka ds. edukacji i animacji kulturalnej w Bibliotece Elbląskiej. Opowiada też o organizowanych w bibliotece warsztatach: - Najczęściej pracujemy w technice linorytu, jest najprostsza, a wykazuje podobieństwo do drzeworytu, tylko materiał jest o wiele łatwiejszy do obróbki - podkreśla nasza rozmówczyni. - Prowadzimy warsztaty m.in. dla młodzieży szkolnej, na których powstają naprawdę piękne prace – dodaje. Zajęcia prowadzone w ramach regularnej oferty edukacyjnej, uzupełniają program nauczania wielu przedmiotów szkolnych, np. języka polskiego, historii czy plastyki. Warsztaty obejmują m. in. czerpanie papieru metodą tradycyjną, tworzenia składu drukarskiego (zecerstwo), odbijanie kopii na tradycyjnych prasach drukarskich z użyciem składu i/lub matryc.

Nowo pozyskany sprzęt na pewno będzie wykorzystywany w związku z interaktywną wystawą Elkamera. Pracownicy Biblioteki Elbląskiej podkreślają, że cieszy się ona zainteresowaniem.

- Ludzie są zdziwieni, że w podziemiach biblioteki jest takie miejsce – mówi Izabela Drozdowska. - Często wykorzystujemy zabytkowy księgozbiór, którym dysponujmy, właśnie w Elkamerze i w naszej pracowni graficznej. Np. na zajęciach o średniowieczu pokazujemy rękopisy, manuskrypty, iluminacje, zdobienia średniowiecznej książki – wymienia. Pracownia daje odwiedzającym bibliotekę okazję, by nie tylko coś obejrzeć, ale czegoś doświadczyć, np. wykonać odbitkę na prasie drukarskiej, co jest szczególnie atrakcyjne dla młodych odbiorców. Jak podkreśla Krystyna Rybicka, specjalistka ds. edukacji i animacji kultury, biblioteka rozwija się też jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, PSONI itd. Biblioteka chce "szczególną uwagę poświęcać osobom zagrożonym marginalizacją, zapewniając im dostęp do warsztatów polisensorycznych dostosowanych do różnych poziomów umiejętności".

- Dzięki projektowi MKiDN kultura dostępna zakupiliśmy bardzo dużo materiałów do pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami – podkreśla jeszcze w rozmowie z nami Izabela Drozdowska. Dodajmy, że w zajęciach w Bibliotece Elbląskiej uczestniczą też osoby dorosłe i seniorzy. Elbląska książnica chce coraz bardziej przyciągać do biblioteki osoby "nie tylko zainteresowane literaturą, ale również np. rozwijaniem swoich zdolności manualnych czy też artystycznych".