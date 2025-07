Czas na 33. Salon Elbląski

Tak było na 32. Salonie Elbląskim w 2023 r. (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

W czwartek, 10 lipca, w Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie się 33. Salon Elbląski. To najważniejsza wystawa lokalnego środowiska artystycznego, która odbywa się co dwa lata i potrwa do 7 września. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18.

Co dwa lata na początku roku kalendarzowego Galeria EL wypuszcza w świat regulamin i ogłasza nabór na kolejny Salon Elbląski. W tym toku, w odpowiedzi na open call, do galerii wpłynęło 60 zgłoszeń od artystek i artystów związanych z Elblągiem i regionem. Komisja kwalifikująca do wystawy przyjęła ostatecznie 88 ze 139 zgłoszonych prac. - W efekcie tego naboru na 33 Salonie Elbląskim zobaczmy prace 51 artystek i artystów, w tym malarstwo, fotografię, rzeźbę, video, rysunek, grafikę czy książkę artystyczną. Tak duża liczba uczestników i uczestniczek gwarantuje wystawę pełną różnorodności w doborze technik, tematów i postaw artystycznych - informuje CS Galeria EL. Wernisaż 33. Salonu Elbląskiego odbędzie się w czwartek, 10 lipca, o godz. 18. Wstęp wolny. Zobaczymy prace następujących osób: Anna Albrecht, Jacek Albrecht, Ewa Bednarska-Siwilewicz, Ryszard Biel, Romuald Bohdanowicz, Ada Brzozowska, Waldemar Cichoń, Izabela Czerniak, Martyna Czop, Marta Dąbrowska, Jerzy Domino, Agata Dworzak-Subocz, Anna Gawron, Brygida Gawron, Roma Jaruszewska, Pamela Jaworska, Joanna Jenczyk, Szymon Jeziorski, Justyna Kanownik, Anna Karatkiewicz, Karolina Kardas, Magdalena Kawałkowska, Bogdan Kiliński, Zbigniew Kinder, Michał Kowalski, Janusz Kozak, Alicja Król, Nikola Kubisiak, Grzegorz Lechwar, Mirosław Maszlanko, Lucyna Niepokorowicz, Mariusz Owczarek, Anna Panek, Katarzyna Parafiniuk, Janusz Pietrucin, Projekt Salka (Mary Piasecka, Magdalena Kawałkowska), Halina Różewicz-Książkiewicz, Martin Sakfon, Dominika Sambor, Mafe Satizabal, Katarzyna Smeja-Skulimowska, Zbigniew Tomasz Szmurło, Monika Walas, Paulina Wiewióra, Margarita Wójcik, Monika Wyłoga, Urszula Zajko-Olejniczak, Sławomir Zawistowski, Mariola Żylińska-Jestadt, Tymon Żyliński-Jestadt, Dominik Żyłowski. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, artystkom i artystom zostaną przyznane nagrody. Pierwsza z nich, Nagroda Publiczności, zostanie wyłoniona w drodze głosowania. Jest to nagroda finansowa, a fundatorem jej jest prezydent Elbląga. Nagroda zostanie wręczona w trakcie finisażu wystawy. Druga nagroda to Nagroda Rady Programowej i będzie ona miała charakter wystawienniczy w formie organizacji wystawy indywidualnej w Galerii EL w 2026 roku. Wystawa potrwa do 7 września 2025. Kuratorzy: Joanna Mierzejewska, Maciej Olewniczak. Identyfikacja wizualna wystawy: Maciej Bychowski

Centrum Sztuki Galeria EL