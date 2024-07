„Ciesz się”. Warsztaty i happening artystyczny dla dzieci

O odkrywaniu radości w codzienności opowiada przepiękna opowieść graficzna Sylwii Krachulec pt. „Ciesz się!”. Wystawę ilustracji z tej książki będzie można oglądać w sali „U św. Ducha” od 17 lipca i również tego dnia (o godz. 10) odbędą się warsztaty dla dzieci wokół tej opowieści. Będą one połączone z happeningiem artystycznym w tematyce ilustracji książkowej. Zapraszamy do zgłaszania się na zajęcia. Obowiązują zapisy.

O książce „Ciesz się” z opisu wydawcy:

Uniwersalna graficzna opowieść o odkrywaniu radości w codzienności i… w sobie. A także o pielęgnowaniu wdzięczności, dzięki której życie nabiera ciepłych barw. Pokazuje, że chwile – często pomijane w rutynie dnia powszedniego – tworzą nasze życie. Warto docenić je i siebie. Polecamy do czytania z dziećmi i wspólnego celebrowania drobnych przyjemności. Ciesz się to odpowiedź na wszechobecny w dzisiejszych czasach pośpiech. Jest jak wstęp do treningu uważności lub krótka instrukcja dobrego życia dla poszukiwaczy szczęścia. W konstrukcji przypomina dziecięcą wyliczankę – Ciesz się każdym zobaczonym kolorem, każdym dziwnym humorem, każdym pokonanym zakrętem, każdym otrzymanym prezentem… Tekst ilustrują poetyckie, subtelne, pełne zaskakujących detali, wręcz fantastyczne ilustracje wykonane ręcznie w technice cienkopisu, które dodają całości odrobinę magii.

Przewidziane podczas warsztatów atrakcje:

– czytanie wrażeniowe książki „Ciesz się!”;

– wspólne oglądanie wystawy;

– zabawy i gry o emocjach;

– poznanie różnych sposobów ilustrowania książek;

– happening artystyczny, w trakcie którego dzieci same spróbują swoich sił w poznanych technikach ilustratorskich.

Wystawa prezentowana jest dzięki uprzejmości Wydawnictwa Widnokrąg.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-10 lat. Obecność rodzica/opiekuna obowiązkowa.

Czas: 2 h z przerwą

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zajęcia są bezpłatne.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32