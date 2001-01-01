Czego można dowiedzieć się o świecie z druków kalendarzowych Prus Królewskich?

W środę, 3 września, o godz. 17 zapraszamy do Regioteki (I p. Biblioteki Elbląskiej) na spotkanie wokół wydanej niedawno książki dra Piotra Paluchowskiego „Od astrologii i astromedycyny do popularyzacji nauki. Wiedza o niebie w drukach kalendarzowych Prus Królewskich (XVI–XVIII)”, w której jest mowa także o drukach znajdujących się w zbiorach zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.

Piotr Paluchowski – doktor nauk humanistycznych, autor lub współautor wielu prac naukowych z zakresu historii gdańskiej medycyny, historii prasy i kalendariografii. Wśród nich m.in. opublikowana dysertacja „Danziger Erfahrungen w latach 1739-1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa” oraz wydana niedawno monografia, której poświęcone będzie spotkanie w bibliotece. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z medycyną pomorską, ale też gdańskim rynkiem czytelniczym w XVII–XVIII w. oraz dziejami oświecenia.

Dawne druki kalendarzowe, niezwykle popularne media czasów nowożytnych, pełniły przede wszystkim funkcję praktycznych poradników. W Prusach Królewskich do 1793 roku ukazało się ponad 550 takich wydawnictw. Początkowo ich treści były przepełnione astrologią, ale w XVIII w., zgodnie z ideami oświecenia, stały się narzędziem popularyzacji rzetelnej informacji naukowej. Podczas pracy nad książką dr Piotr Paluchowski opierał się m.in. na woluminach pochodzących z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. W trakcie wydarzenia autor przybliży różnorakie funkcje kalendarzy, mechanizmy ich konstrukcji oraz sposób, w jaki w XVIII wieku stawały się wiarygodnym narzędziem popularyzacji myśli naukowej./wydarzenie zapowiada Piotr Nike z Działu Edukacji Kulturalnej Elkamera.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2025