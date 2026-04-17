Czy istnieje przepis na lepsze życie? – spotkanie z Aleksandrą Murphy

We wtorek, 28 kwietnia, o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Aleksandrą Murphy – Elblążanką, autorką książki „Samodyscyplina miłości”, w której opisuje składającą się z dziesięciu kroków autorską metodę pracy nad sobą. Spotkanie organizowane jest we współpracy Biblioteki Elbląskiej z Fundacją ODWA. Rozmowę poprowadzi Magda Ogrodowczyk – prezeska Fundacji. Wstęp wolny.

Aleksandra Murphy – Elblążanka, autorka książki „Samodyscyplina miłości”, w której opisuje składającą się z dziesięciu kroków autorską metodę pracy nad sobą. Trenerka samodyscypliny, mówczyni motywacyjna. Prowadzi działania rozwojowe, kursy i podcasty, ucząc jak odzyskać kontrolę nad życiem, budować wewnętrzną siłę i działać w zgodzie ze sobą. Jej podejście opiera się na miłości do siebie jako fundamencie do zmian.

O książce ze strony autorki:

Samodyscyplina miłości to styl życia oparty na wolności, odpowiedzialności i praktyce świadomego życia. To nauka miłości do siebie, która staje się fundamentem do budowania prawdziwych i silnych relacji z drugim Człowiekiem i Stwórcą. Metoda 10 kroków samodyscypliny miłości, opisana w książce, to mapa pracy nad sobą – oparta na wiedzy naukowej, doświadczeniu i praktyce. To nie poradnik, ale droga do życia w pełni! W jej centrum stoi jedno z najbardziej wymagających przykazań „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, bowiem nie dasz nikomu tego, czego sam nie masz!