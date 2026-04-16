Krok w kierunku pasa startowego

Od kilku tygodni informujemy o kolejnych krokach podejmowanych w celu wybudowania na elbląskim lotnisku utwardzonego pasa startowego. Na najbliższej sesji radni podejmą decyzję w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego niektórych działek na elbląskim lotnisku.

Chodzi o kilka działek o łącznej powierzchni prawie 24 ha. Dla porównania całe elbląskie lotnisko ma powierzchnię 100 hektarów.

„Nabycie przez Gminę Miasto Elbląg prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości pozwoli na realizację inwestycji, polegającej na budowie utwardzonego pasa startowego wraz z niezbędną infrastrukturą, która zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz poprawi dostępność komunikacyjną zarówno Elbląga poprzez połączenie ul. Lotniczej z ul. Skrzydlatą, jak i powiatu elbląskiego.” - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, który będzie procedowany na najbliższej (26 kwietnia) sesji Rady Miejskiej.

Cena użytkowania wieczystego zostanie dopiero ustalona przez rzeczoznawcę.

To dopiero pierwszy krok w kierunku wybudowania w Elblągu utwardzonego pasa startowego. Jego koszt szacuje się na 30 mln zł, samorząd liczy na pozyskanie środków zewnętrznych.