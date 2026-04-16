Porto Vista zabiega o najemców

Proces komercjalizacji, czyli wynajmu powierzchni Porto Vista, wynosi obecnie 24 procent. Spółka, która zarządza biurowcem na Wyspie Spichrzów, zakłada, że pod koniec 2026 roku osiągnie on 50 procent. Działania podejmowane w tym celu omawiał podczas dzisiejszego (16 kwietnia) posiedzenia komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych prezes spółki Fabryka Porto Vista Dariusz Mierzwa.

Przypomnijmy, że budowa kompleksu Porto Vista została zakończona i w czerwcu 2025 obiekt oddano do użytku. Inwestycja kosztowała ponad 111 mln zł, w tym: kapitał własny to 77 mln zł, pożyczka z ARP S.A. 32 mln zł, pożyczka na finansowanie fit-out 1 mln zł, wkład najemców 0,83 mln zł. Obecnie komercjalizacja biurowca jest daleka od celu, który pozwoliłby pokrywać jego koszty operacyjne oraz spłatę pożyczek. Aktualnie proces komercjalizacji wynosi 24 procent, najwięcej na pierwszej kondygnacji - 66,8 proc. Podczas posiedzenia komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych prezes spółki Fabryka Porto Vista Dariusz Mierzwa przedstawiał czynniki, które mają wpływ na takie tempo komercjalizacji obiektu.

- Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej rynek nieruchomości biurowych charakteryzował się stabilnym popytem na nowoczesne powierzchnie. W trakcie realizacji inwestycji nastąpiły jednak istotne zmiany, które wpłynęły na warunki komercjalizacji. Pandemia Covid -19 przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej i hybrydowej, co ograniczyło zapotrzebowanie na tradycyjne powierzchnie biurowe oraz zwiększyło ostrożność najemców w podejmowaniu długoterminowych zobowiązań. Dodatkowo agresja Rosji na Ukrainę wpłynęła na wzrost niepewności gospodarczej, wydłużenie procesów decyzyjnych oraz wzrost kosztów aranżacji powierzchni – czytamy w informacji przedstawionej radnym przez prezesa Dariusza Mierzwę.

Na tempo komercjalizacji, jak podkreślał Dariusz Mierzwa, wpływają także uwarunkowania lokalne.

- Trwająca przebudowa nabrzeża rzeki Elbląg czasowo ogranicza dostępność części lokali usługowych na parterze, szczególnie tych z wejściem od strony nabrzeża. Obecnie najemcy usługowi, zwłaszcza gastronomiczni z reguły realizują aranżacje we własnym zakresie, natomiast najemcy biurowi oczekują dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb. Proces zawarcia umowy najmu wraz z przygotowaniem fit-out trwa od średnio od 6 do 9 miesięcy – czytamy w powyższej informacji.

Jak zaznaczył prezes Dariusz Mierzwa, spółka obecnie współpracuje z komercyjną firmą doradczą JLL, która jest wyspecjalizowana w dziedzinie komercjalizacji i podejmuje też własne działania w tym zakresie. Założeniem jest, aby na koniec roku komercjalizacja obiektu była na poziomie 50 proc.