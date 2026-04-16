Porto Vista zabiega o najemców

Widok na Porto Vista, fot. Anna Dembińska

Proces komercjalizacji, czyli wynajmu powierzchni Porto Vista, wynosi obecnie 24 procent. Spółka, która zarządza biurowcem na Wyspie Spichrzów, zakłada, że pod koniec 2026 roku osiągnie on 50 procent. Działania podejmowane w tym celu omawiał podczas dzisiejszego (16 kwietnia) posiedzenia komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych prezes spółki Fabryka Porto Vista Dariusz Mierzwa.

Przypomnijmy, że budowa kompleksu Porto Vista została zakończona i w czerwcu 2025 obiekt oddano do użytku. Inwestycja kosztowała ponad 111 mln zł, w tym: kapitał własny to 77 mln zł, pożyczka z ARP S.A. 32 mln zł, pożyczka na finansowanie fit-out 1 mln zł, wkład najemców 0,83 mln zł. Obecnie komercjalizacja biurowca jest daleka od celu, który pozwoliłby pokrywać jego koszty operacyjne oraz spłatę pożyczek. Aktualnie proces komercjalizacji wynosi 24 procent, najwięcej na pierwszej kondygnacji - 66,8 proc. Podczas posiedzenia komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych prezes spółki Fabryka Porto Vista Dariusz Mierzwa przedstawiał czynniki, które mają wpływ na takie tempo komercjalizacji obiektu.

- Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej rynek nieruchomości biurowych charakteryzował się stabilnym popytem na nowoczesne powierzchnie. W trakcie realizacji inwestycji nastąpiły jednak istotne zmiany, które wpłynęły na warunki komercjalizacji. Pandemia Covid -19 przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej i hybrydowej, co ograniczyło zapotrzebowanie na tradycyjne powierzchnie biurowe oraz zwiększyło ostrożność najemców w podejmowaniu długoterminowych zobowiązań. Dodatkowo agresja Rosji na Ukrainę wpłynęła na wzrost niepewności gospodarczej, wydłużenie procesów decyzyjnych oraz wzrost kosztów aranżacji powierzchni – czytamy w informacji przedstawionej radnym przez prezesa Dariusza Mierzwę.

Na tempo komercjalizacji, jak podkreślał Dariusz Mierzwa, wpływają także uwarunkowania lokalne.

- Trwająca przebudowa nabrzeża rzeki Elbląg czasowo ogranicza dostępność części lokali usługowych na parterze, szczególnie tych z wejściem od strony nabrzeża. Obecnie najemcy usługowi, zwłaszcza gastronomiczni z reguły realizują aranżacje we własnym zakresie, natomiast najemcy biurowi oczekują dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb. Proces zawarcia umowy najmu wraz z przygotowaniem fit-out trwa od średnio od 6 do 9 miesięcy – czytamy w powyższej informacji.

Jak zaznaczył prezes Dariusz Mierzwa, spółka obecnie współpracuje z komercyjną firmą doradczą JLL, która jest wyspecjalizowana w dziedzinie komercjalizacji i podejmuje też własne działania w tym zakresie. Założeniem jest, aby na koniec roku komercjalizacja obiektu była na poziomie 50 proc.


Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

  • W tym usmiechnietym miasteczku będzie tam tylko kebab, apteka, zabka lub lombard, ahoj brygada hahahahaha
  • Jak już widziałem. Jest kebab, będzie bistro z jajem oraz kolejna siłownia( czyli po extreme fitness, zdrofit kolejna sieć). O ile gastronomie rozumiem to gdzie te biura, które miały być tutaj zagospodarowane. Elbląg widzę stoi lidlami, żabkami, biedronkami, kebabami oraz siłowniami. Na próźno szukac czegoś innego niż praca w Wójciku, Dre lub handlu. Źle się na to patrzy. Zaraz za Castoramą wybuduję się kolejne miasteczko sieci parków handlowych czyli pepco, dealz, action i żabka albo biedronka.
  • @bezpartyjnie - Zabiega o najemców to napisane tak dla picu. Zero ładu, zero składu. Koncepcja była wzięta z czapy. Powierzchnie biurowe, atrakcyjne uzupełnione strefą fitness. Apartamenty w modelu condohotel. A oni nie potrafią sprzedać ponad 1/4 powierzchni.
  • Fajnie napisane. Czyli inwestycja żre budżet. Nie pokrywa rat i odsetek. Nieprzemyślana albo budowana aby była. Teraz pośrednik jeszcze zaangażowany jak to powinno być komercjalizowane od etapu łopaty. W Elblągu brak jest magazynów dla małych i średnich przedsiębiorców, a buduje się przecudowne szklane biurowce.
  • @bezpartyjnie - Co Ty chrzanisz? Jest popyt powstają siłownie. A ile lat pustostan stał w Ogrodach. Dopiero Just Gym się skusił i strzelił w 10tkę. W Porto nie planowana jest żadna komercyjna siłownia tylko coś kameralnego. Z targetem na tamtejsze biura.
