Przebudowują parking przy Bema

 Elbląg, Trwają prace przy przebudowie parkingu przy ul. Bema,
Trwają prace przy przebudowie parkingu przy ul. Bema, fot. Anna Dembińska

Do jesieni potrwa przebudowa parkingu przy ul. Bema 80, przy którym znajduje się m. in. przychodnia lekarska i oddział krwiodawstwa. Prace obejmą też poszerzenie drogi wjazdowej. Zdjęcia.

Inwestycja ma kosztować ok. 1,7 mln zł, realizuje ją Zarząd Budynków Komunalnych.

- W ramach prac powstanie nowa, funkcjonalna przestrzeń parkingowa z dodatkowymi miejscami postojowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększy. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. Inwestycja obejmuje także przebudowę instalacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia - czytamy w komunikacie UM w Elblągu.

Prace realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przypomnijmy, że o poszerzenie parkingu już w 2022 roku postulowała jedna z elbląskich radnych Elżbieta Banasiewicz. Wówczas, ze względów finansowych nie doszło do realizacji tej inwestycji, o czym pisaliśmy w tym artykule.


Przebudowują parking przy Bema
Przebudowują parking przy Bema
Przebudowują parking przy Bema
Przebudowują parking przy Bema

