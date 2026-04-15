Przebudowują parking przy Bema

Do jesieni potrwa przebudowa parkingu przy ul. Bema 80, przy którym znajduje się m. in. przychodnia lekarska i oddział krwiodawstwa. Prace obejmą też poszerzenie drogi wjazdowej. Zdjęcia.

Inwestycja ma kosztować ok. 1,7 mln zł, realizuje ją Zarząd Budynków Komunalnych.

- W ramach prac powstanie nowa, funkcjonalna przestrzeń parkingowa z dodatkowymi miejscami postojowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększy. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. Inwestycja obejmuje także przebudowę instalacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia - czytamy w komunikacie UM w Elblągu.

Prace realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przypomnijmy, że o poszerzenie parkingu już w 2022 roku postulowała jedna z elbląskich radnych Elżbieta Banasiewicz. Wówczas, ze względów finansowych nie doszło do realizacji tej inwestycji, o czym pisaliśmy w tym artykule.