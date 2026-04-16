Stacja benzynowa przy S7?

Z propozycją takiej inwestycji wystąpiła do prezydenta Elbląga firma REDKOM Development Sp. z o.o. Stacja miałaby powstać przy drodze S7.

„Redkom Development specjalizuje się w budowie średnich i dużych parków handlowych, obiektów przemysłowych jak hale produkcyjne oraz logistycznych, typu magazyny.” - czytamy na stronie internetowej firmy.

Zrealizowała m.in. budowę parków handlowych w Opolu, Bielsko – Białej, Karpaczu. Elbląska inwestycja to element większego projektu. Na ww. terenie planowane jest utworzenie parku handlowego.

26 marca do elbląskiego ratusza wpłynął wniosek o uchwalenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. „Głównym założeniem przedłożonego projektu ZPI jest ustalenie funkcji oraz zasad i warunków zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na teren usług, teren stacji paliw płynnych jako inwestycji głównej oraz teren drogi zbiorczej – jako teren inwestycji uzupełniającej.” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, nad którym będą pracować radni na najbliższej sesji.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny jest formą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Takie rozwiązania zostały wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 roku.

Teren, na którym ma powstać stacja benzynowa obecnie znajduje się na terenie elbląskiego lotniska. Jest przeznaczony pod handel wielkopowierzchniowy, stacje paliw i parkingi.

Do powstania nowej stacji benzynowej jeszcze długa droga. Pierwszym etapem jest wyrażenie zgody przez Radę Miejską na na przystąpienie do sporządzania zintegrowanego planu inwestycyjnego „Akacjowa” w Elblągu. Głosowanie zaplanowano na najbliższej sesji elbląskiej Rady Miejskiej, 26 kwietnia. Negocjacje poprzedzające zawarcie umowy urbanistycznej będzie prowadził radny Tomasz Budziński.