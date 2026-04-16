Inwestor wycofał wniosek

Deweloper wycofał złożony do Rady Miejskiej w Elblągu wniosek o zgodę na budowę dwóch domów wielorodzinnych w rejonie ulic Ogólnej, płk. Dąbka i al. Jana Pawła II.

O planowanej inwestycji pisaliśmy w tym artykule. Oba budynki (140 mieszkań o powierzchni od 25 do 145 m kw.) miały powstać na niezabudowanej działce w niedalekiej odległości od rzeki Babicy i mostu, który prowadzi na Modrzewinę. Ten teren w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony m.in. pod zabudowę jednorodzinną, funkcje gospodarcze oraz parkową zieleń, dlatego deweloper – firma EL Invest Development Włodzimierz Powązka, by móc zrealizować taką inwestycję, musiała mieć zgodę na jej lokalizację od Rady Miejskiej w Elblągu.