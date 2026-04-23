Czy pomnik Hermanna Balka powinien wrócić do Elbląga? - spotkanie z Tomaszem Stężałą

W poniedziałek, 27 kwietnia o godz. 18 zapraszamy miłośników historii naszego miasta do filii bibliotecznej Pozytywka przy al. J. Piłsudskiego 17 na prelekcję pana Tomasza Stężały pt. „Czy pomnik Hermanna Balka powinien wrócić do Elbląga?”. Wstęp wolny.

Tomasz Stężała – pochodzący z Elbląga twórca powieści historycznych. Na co dzień nauczyciel biologii i języka angielskiego w jednym z elbląskich liceów. Działa w stowarzyszeniu rekonstruktorów historycznych powiatu elbląskiego pod nazwą Elbląskie Bractwo Historyczne. Autor powieści: w cyklu „Elbing 1945: Prawdziwa historia Elbląga” („Elbing 1945. Odnalezione wspomnienia”, „Elbing 1945. Pierwyj Gorod”); w cyklu „Trzy Armie” („Porucznicy 1939”, „Kapitanowie 1941. Pseudonim Grzmot”, „Kapitanowie 1941. Kryptonim Ubezpieczalnia”, „Pułkownicy 1944. Rzeczpospolita Partyzancka”, „Pułkownicy 1944. Nowe życie”) oraz „Aptekarz”, „Wojna bogów”, „Bunt starych bogów”, „As i dama”. Spotkanie odbywa się w ramach jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Więcej informacji: Pozytywka al. J. Piłsudskiego 17 pozytywka@bibliotekaelblaska.pl tel. 55 625 60 85

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska