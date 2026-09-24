Czy roboty nas pokochają? Spotkanie z Ewą Stusińską

1 października o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha na spotkanie z Ewą Stusińską – literaturoznawczynią, badaczką pornografii i seksualności oraz autorką książki „Deus sex machina. Czy roboty nas pokochają?”. Rozmowę poprowadzi Halina Samson.

Pornografia, seksualność, intymność – to tematy, które Ewa Stusińska podejmuje nie jako sensacyjne ciekawostki, lecz jako ważne zjawiska kulturowe i społeczne. Interesuje ją to, co mówią o nas nasze wyobrażenia o seksie, pożądaniu i relacjach z innymi ludźmi, a także jak zmieniają się one wraz z przemianami społecznymi i technologicznymi. Jest autorką książek „Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku”, „Miła robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity” oraz „Deus sex machina. Czy roboty nas pokochają?”.

W swojej najnowszej książce „Deus sex machina. Czy roboty nas pokochają?” autorka przygląda się relacjom między ludźmi a sztuczną inteligencją oraz humanoidalnymi robotami projektowanymi z myślą o intymności. Punktem wyjścia są historie osób, które nawiązują relacje z robotycznymi partnerami. Czy chodzi w nich o samotność, potrzebę bliskości, fascynację technologią, a może o poszukiwanie alternatywy dla relacji z drugim człowiekiem? I co właściwie dzieje się z naszym rozumieniem bliskości, kiedy po drugiej stronie znajduje się maszyna?

Pyta również o to, czy rozwój sztucznej inteligencji rzeczywiście prowadzi nas w stronę świata, w którym relacje z maszynami staną się codziennością, czy też jesteśmy świadkami bardzo sprawnej technologicznej i marketingowej narracji. Przygląda się temu, jak technologia wpływa na nasze wyobrażenia o miłości, seksie, intymności i samotności.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Światy zewnętrzne – relacje w świecie rzeczywistym i cyfrowym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

