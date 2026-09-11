Dobre relacje, uważność i nowe technologie - warsztaty z biblioteką

Zapraszamy osoby dorosłe do uczestnictwa w warsztatach psychologicznych, które we wrześniu i październiku odbędą się w Bibliotece Elbląskiej. Uczestnicy warsztatów otrzymają rzetelną wiedzę z zakresu empatycznego słuchania i zadawania pytań, komunikacji w stresie oraz z odpowiedzialnego korzystania z bezpłatnych narzędzi sztucznej inteligencji. Obowiązują zapisy.

WARSZTATY EMPATYCZNEGO SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ

Prowadzenie: Zofia Schacht-Petersen

19 września, godz. 10:00

Jak słuchać, żeby naprawdę usłyszeć drugą osobę? Jak zadawać pytania, które otwierają dialog zamiast oceniać? Warsztaty o empatii, emocjach, potrzebach i budowaniu dobrych relacji.

Zofia Schacht-Petersen – nauczycielka, doradczyni i terapeutka rodzinna, mediatorka, trenerka komunikacji i NVC. Założycielka Szkoły Empatii i Dialogu.

WARSZTATY O RELACJACH W STRESIE

Prowadzenie: Zuzanna Ziomecka

26 września, godz. 10:00

Jak stres wpływa na nasze relacje i co możemy zrobić, żeby było nam wszystkim łatwiej? Psychoedukacja, ćwiczenia i storytelling inspirowane książką „Dobrze, że jesteś”.

Zuzanna Ziomecka – dziennikarka, trenerka uważności i psychologii pozytywnej, autorka książek „Wyspa spokoju” i „Dobrze, że jesteś”.

KORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH NARZĘDZI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Prowadzenie: Anna Cykan

3 października, godz. 10:00

Warsztaty o świadomym i odpowiedzialnym korzystaniu z narzędzi sztucznej inteligencji

Jak korzystać z AI świadomie, beziecznie i odpowiedzialnie? Warsztaty o praktycznym wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi oraz o fake newsach, deepfake’ach, manipulacji i dezinformacji. Realizacja we we współpracy z Fundacją Good Culture działającą przy Good Books.

Anna Cykan – pedagog społeczna, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa i edukacji, trenerka nowych technologii, dostępności i gamifikacji.

Wszystkie spotkania odbywają się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7.

Więcej informacji i zapisy: tel. 55 625 60 17

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Światy zewnętrzne – relacje w świecie rzeczywistym i cyfrowym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.