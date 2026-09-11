Dobre relacje, uważność i nowe technologie - warsztaty z biblioteką
Zapraszamy osoby dorosłe do uczestnictwa w warsztatach psychologicznych, które we wrześniu i październiku odbędą się w Bibliotece Elbląskiej. Uczestnicy warsztatów otrzymają rzetelną wiedzę z zakresu empatycznego słuchania i zadawania pytań, komunikacji w stresie oraz z odpowiedzialnego korzystania z bezpłatnych narzędzi sztucznej inteligencji. Obowiązują zapisy.
WARSZTATY EMPATYCZNEGO SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ
Prowadzenie: Zofia Schacht-Petersen
19 września, godz. 10:00
Jak słuchać, żeby naprawdę usłyszeć drugą osobę? Jak zadawać pytania, które otwierają dialog zamiast oceniać? Warsztaty o empatii, emocjach, potrzebach i budowaniu dobrych relacji.
Zofia Schacht-Petersen – nauczycielka, doradczyni i terapeutka rodzinna, mediatorka, trenerka komunikacji i NVC. Założycielka Szkoły Empatii i Dialogu.
WARSZTATY O RELACJACH W STRESIE
Prowadzenie: Zuzanna Ziomecka
26 września, godz. 10:00
Jak stres wpływa na nasze relacje i co możemy zrobić, żeby było nam wszystkim łatwiej? Psychoedukacja, ćwiczenia i storytelling inspirowane książką „Dobrze, że jesteś”.
Zuzanna Ziomecka – dziennikarka, trenerka uważności i psychologii pozytywnej, autorka książek „Wyspa spokoju” i „Dobrze, że jesteś”.
KORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH NARZĘDZI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Prowadzenie: Anna Cykan
3 października, godz. 10:00
Warsztaty o świadomym i odpowiedzialnym korzystaniu z narzędzi sztucznej inteligencji
Jak korzystać z AI świadomie, beziecznie i odpowiedzialnie? Warsztaty o praktycznym wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi oraz o fake newsach, deepfake’ach, manipulacji i dezinformacji. Realizacja we we współpracy z Fundacją Good Culture działającą przy Good Books.
Anna Cykan – pedagog społeczna, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa i edukacji, trenerka nowych technologii, dostępności i gamifikacji.
Wszystkie spotkania odbywają się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7.
Więcej informacji i zapisy: tel. 55 625 60 17
Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Światy zewnętrzne – relacje w świecie rzeczywistym i cyfrowym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.