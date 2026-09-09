Podróż między Malborkiem a Elblągiem ma trwać krócej

Trwają kolejne prace na linii kolejowej nr 204. Tym razem przebudowane zostaną perony na przystanku Królewo Malborskie, poprawione urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a sieć trakcyjna zostanie dostosowana do jazdy pociągów z prędkością 160 km/h dla składów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych.

Co to oznacza dla pasażerów? Docelowo podróż koleją między Malborkiem a Elblągiem ma skrócić się o około 5 minut. Inwestycja ma również poprawić bezpieczeństwo na pięciu przejazdach kolejowo-drogowych, m.in. w Fiszewie i Karczowiskach Górnych.

- Wartość obecnych prac to ok. 20 mln zł netto, a ich zakończenie planujemy na maj 2027 r.To kolejny etap inwestycji na tej trasie. W 2025 r. na 28-kilometrowym odcinku wymieniliśmy szyny i podkłady na obu torach oraz wyregulowaliśmy sieć trakcyjną. Wartość tych prac wyniosła 112,5 mln zł netto – informują Polskie Linie Kolejowe S.A.

Remont nie będzie się wiązał z utrudnieniami dla pasażerów.