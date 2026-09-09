Kto pływa przez przekop?
Tylko trzy jednostki z ładunkiem komercyjnym przepłynęły do końca sierpnia przez śluzę na Mierzei Wiślanej w Nowym Świecie - informuje Dziennik Bałtycki. Ogółem przez Kanał przepłynęło 1249 jednostek.
Liczba może nie robi dużego wrażenia, ale przez kanał przepływa coraz więcej jednostek. Przypomnijmy: w ubiegłym roku (w analogicznym okresie do sierpnia ) śluzę pokonało 1002 jednostki. Przy czym Urząd Morski liczy pojedyncze przejścia: może się więc zdarzyć, że ta sama jednostka została policzona dwukrotnie: kiedy wpływała na Zalew Wiślany i kiedy z niego wracała.
Jak informuje Dziennik Bałtycki statystyka jednostek przepływających przez śluzę w 2026 r. (do sierpnia tego roku) przedstawia się następująco:
|
Rodzaj jednostki
|
Liczba
|
rekreacyjne
|
1024
|
komercyjne bez ładunku (najczęściej barki wykorzystywane przy pracach pogłębiarskich)
|
106
|
Państwowe (należące do Urzędu Morskiego, policji, Straży Granicznej)
|
105
|
rybackie
|
11
|
komercyjne z ładunkiem
|
3
Najwięcej jednostek śluzowało się w sierpniu – 353 i czerwcu – 269. Wśród jednostek, które skorzystały z drogi wodnej przez kanał 33 nosiły inną niż polska banderę. Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został otwarty 17 września 2022 r.
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