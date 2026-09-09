Dentysta z 45 zarzutami. Miał rozliczać zabiegi, których nie było

Ponad 1400 procedur stomatologicznych sprawdzili śledczy w jednym z gabinetów stomatologicznych w Braniewie. Około 800 z nich zakwestionowano, a łączna wartość nienależnie pobranych z NFZ świadczeń miała wynieść 92 tys. zł. Prokuratura przedstawiła dentyście - właścicielowi gabinetu 45 zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Lekarz dentysta K.P., prowadzący gabinet stomatologiczny w Braniewie, świadczył usługi stomatologiczne na podstawie umowy zawartej z Warmińsko - Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach tej umowy zobowiązany był sporządzać raporty z udzielanych świadczeń i przedkładać je w celu rozliczenia NFZ. Raporty te, na polecenie właściciela gabinetu stomatologicznego, wprowadzał do elektronicznego systemu upoważniony pracownik gabinetu.

- Jak wykazały czynności kontrolne, w raportach tych lekarz stomatolog wykazywał świadczenia - procedury medyczne, których w rzeczywistości nie wykonał lub też wykazywał świadczenia inne niż te, które faktycznie zostały wykonane. W obu przypadkach poświadczał nieprawdę w przedkładanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia raportach statystyczno - medycznych, a dodatkowo w przypadkach niewykonania świadczeń doprowadzał NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez uzyskanie refundacji z tytułu wykazanych ale niewykonanych zabiegów – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Podczas śledztwa zweryfikowano ponad 1410 procedur stomatologicznych, z czego 800 zakwestionowano. Dotyczyły one zabiegów przypisanych 270 pacjentom gabinetu. Lekarz został przesłuchany przez prokuratora w charakterze świadka w lipcu, 20 sierpnia przedstawiono mu łącznie 45 zarzutów.

- Część dotyczy poświadczenia nieprawdy w raportach statystyczno - medycznych składanych NFZ (21 czynów) i zostało zakwalifikowanych z art. 18 par. 1 kodeksu karnego (sprawstwo kierownicze –red.) w zw. z art. 271 par. 1 kodeksu karnego. Pozostałe dotyczą poświadczenia nieprawdy w raportach statystyczno - medycznych składanych NFZ, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu doprowadzenia Funduszu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez uzyskanie refundacji (24 czyny) – informuje prok. Ewa Ziębka.

Łączna wartość nienależnie pobranych świadczeń, objęta postanowieniem o przedstawieniu zarzutów, to 92 tys. zł. Zarzucane podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie jest kontynuowane.