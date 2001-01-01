Dwudniowy kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru

Już po raz drugi w tym roku zapraszamy miłośników literatury na wyjątkową okazję – kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Wydarzenie odbędzie się 23 i 24 sierpnia, w trakcie Elbląskiego Święta Chleba – informuje Biblioteka Elbląska.

To doskonała okazja, by wzbogacić domową biblioteczkę o prawdziwe literackie perełki. Na stołach znajdziecie książki, które przez lata cieszyły czytelników, a dziś – zamiast kurzyć się na półkach – mogą zyskać nowe życie w Waszych rękach.

Kiedy i gdzie?

23 sierpnia (sobota) – godz. 10:00–15:00

24 sierpnia (niedziela) – godz. 11:00–15:00

Sala „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej, ul. św. Ducha 3-7

Na odwiedzających czeka około 8 tysięcy książek – literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także bogaty wybór literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy.

Cena każdej książki: 3 zł

Warto przyjść zarówno w sobotę, jak i w niedzielę – dołożymy nowe tytuły!

Bądź eko – przynieś własną torbę.

Przyjdź, znajdź swój wymarzony tytuł i pomóż nam dać książkom drugie życie!

Więcej informacji:

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów

tel. (55) 625 60 10