Fantastyka światy styka: spotkanie z Radkiem Rakiem

W piątek, 8 września, o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Radkiem Rakiem, autorem o niezwykłej wyobraźni, laureatem Nagrody Literackiej „Nike” za książkę „Baśń o wężowym sercu”, którego najnowsza książka pt. „Agla” zdobyła serca czytelników w różnym wieku. Wstęp wolny.

Radek Rak to bez wątpienia jeden z najciekawszych autorów powieści fantasy ostatnich lat, a jego sposób pisania określa się „realizmem magicznym w polskim wydaniu”.

Polski twórca fantastyki oraz lekarz weterynarii. Za książkę „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” (osnutej na kanwie losów Jakuba Szeli, przywódcy rabacji galicyjskiej) został laureatem Nagrody Literackiej „Nike”, Nagrody im. Janusza A. Zajdla, Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, Nagrody „Nowej Fantastyki” w kategorii Polska Książka Roku, Nagrody Achievement Award w kategorii Best Written Work of Fiction Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction i innych. Jest też autorem książek „Kocham cię, Lilith”, „Puste niebo”. „Agla. Alef” to pierwsza część zaplanowanej trylogii.

O książce „Agla. Alef” ze strony wydawnictwa Powergraph:

„Agla” to brawurowa historia przygodowa, ale też wnikliwa i wzruszająca powieść psychologiczna o dojrzewaniu i przemianie, o miłości i odkrywaniu swej cielesności, o zawiedzionych przyjaźniach, wykluczeniu i samotności, o odnajdywaniu siebie i stawaniu się człowiekiem w pełni znaczenia tego słowa.

Sofja Kluk jest osobą upartą, wygadaną i konsekwentnie dążącą do celu. Mieszka na uniwersytecie w mieście, w którym panują dziewiętnastowieczne porządki społeczne, sklepy bławatne z ulicy Krokodyli spotykają się z mrocznym Urzędem Bezpieczeństwa i tajemniczym Carem, a zawodowi zabójcy cieszą się szacunkiem i zaufaniem. Świat bohaterów podbija rozbuchana wizja przyrody, a koncepcja owadziego przeobrażenia, którą niesie Agla, ma w powieści niebagatelne znaczenie.

Radek Rak pisze sugestywnymi obrazami, działającymi na wyobraźnię. Tajemnicami i mrokiem, intertekstualnością i zmysłowością swojej literatury, wdziękiem Sofji i jej bezkompromisową cielesnością, dowcipem języka i okrucieństwem świata "Agli" autor uwodzi czytelnika w zupełnie nowej literackiej zabawie. Rak kreuje oryginalną i hipnotyzującą rzeczywistość, w której ostry niczym fotografia realizm sąsiaduje z okrutną baśnią.

To powieść, od której nie sposób się oderwać – odważna, smakowita, seksowna i niepodobna do żadnej innej książki.

Rozmowę z autorem poprowadzi Aleksandra Buła.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Rusz książką! Kampania promująca czytelnictwo” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. \