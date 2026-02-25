FLIP ART - klub młodych twórców
Masz głowę pełną pomysłów? Rysujesz, tworzysz – albo po prostu szukasz swojego stylu i chcesz się rozwinąć twórczo? Filia Słoneczna zaprasza w środę, 4 marca, o godz. 16 na pierwsze spotkanie klubu dla młodzieży.
Dla kogo będą zajęcia?
Dla młodych, twórczych osób pragnących rozwijać swoje pasje oraz spotykać się w gronie rówieśników
Program powstanie z Waszych pomysłów: sztuka, eksperymenty, kreatywne działania, rozmowy i wspólne projekty. Wszystko pod opieką artystki-plastyczki.
Spotykamy się w świeżo wyremontowanej filii Biblioteki Elbląskiej Słoneczna, gdzie czeka nowoczesna strefa nastolatka – idealna do spędzania czasu, tworzenia i chillowania.
Kiedy? 4 marca (środa), godz. 16:00
Przyjdź, zobacz, zostań. Albo po prostu wpadnij i sprawdź, czy to miejsce dla Ciebie. Nie musisz nic umieć. Wystarczy, że chcesz spróbować.
Więcej informacji:
Filia biblioteczna Słoneczna
ul. Słoneczna 29
tel. (55) 625 60 80/81