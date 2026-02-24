Przybywa wody w Kumieli. Władze Elbląga apelują do mieszkańców

W związku ze wzrostem poziomu wody w rzece Kumieli oraz szybkim spływem wód z terenu Wysoczyzny Elbląskiej, wszystkie właściwe służby zostały postawione w stan gotowości. Od wczesnych godzin rannych prowadzony jest stały monitoring koryta rzeki, przepustów oraz newralgicznych punktów infrastruktury hydrotechnicznej. Sytuacja jest na bieżąco analizowana - informują władze Elbląga. Zobacz zdjęcia.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu umożliwienia sprawnej pracy służb na w razie konieczności podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, apelujemy do mieszkańców o prewencyjne przeparkowanie samochodów z rejonu ulic Związku Jaszczurczego oraz Oboźnej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów. O wszelkich istotnych zmianach sytuacji będziemy informować na bieżąco - informują władze Elbląga.

Dodajmy, że nowy czujnik, zamontowany po ubiegłorocznej powodzi, badający poziom wody w Kumieli na wysokości u. Związku Jaszczurczego wskazuje, że od lustra wody do czujnika (umieszczonego na wysokości murów oporowych) brakuje około 1,9 metra. Roztopy mogą sprawić, że ta liczba szybko będzie się zmniejszać.

W rzece Elbląg stan wody wynosi obecnie 506 cm, do stanu ostrzegawczego brakuje 84 cm. Gorsza sytuacja jest na rzece Wąskiej w Pasłęku, gdzie w ciągu ostatniej doby przybyło ponad metr wody, do stanu ostrzegawczego brakuje 70 cm.