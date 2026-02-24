Kamila Sellier wraca do Polski po wypadku podczas igrzysk

W wyniku koszmarnego wypadku na torze wychowanka Orła Elbląg (obecnie zawodniczka Stoczniowca Gdańsk) doznała urazu kości twarzy, musiała przejść operację w szpitalu. Konieczna też była diagnostyka oka.

– Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze. Dziękuję – napisała w mediach społecznościowych tuż po wypadku Kamila Sellier.

Po kilku dniach pobytu w szpitalu Kamila Sellier wyruszyła do Polski samochodem z rodzicami. Lot samolotem nie był możliwy ze względu na jej stan zdrowia.

Po wypadku Kamila Sellier zwróciła się do fanów, by nie obwiniali za ten wypadek jej rywalki, ponieważ doszło do niego przez przypadek.

