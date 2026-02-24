Kamila Sellier wraca do Polski po wypadku podczas igrzysk
Pochodząca z Elbląga Kamila Sellier, która uległa poważnemu wypadkowi podczas zawodów w short tracku na zimowych igrzyskach olimpijskich, opuściła już szpital i wraca z Mediolanu samochodem z rodzicami - informuje portal "Zawsze Pomorze". Podróż samolotem była niemożliwa ze względu na stan zdrowia zawodniczki.
– Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze. Dziękuję – napisała w mediach społecznościowych tuż po wypadku Kamila Sellier.
Po wypadku Kamila Sellier zwróciła się do fanów, by nie obwiniali za ten wypadek jej rywalki, ponieważ doszło do niego przez przypadek.