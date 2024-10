Jak pisać o wojnie? Spotkanie z Wojciechem Jagielskim

W środę, 23 października, o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” na spotkanie z Wojciechem Jagielskim wokół książki „Wojna. Antologia reportażu wojennego”. Tym razem mistrz reportażu wojennego występuje tu w roli redaktora/przewodnika po wojennych opowieściach innych autorów, wśród których znajdują się zarówno korespondenci wojenni, jak i osoby w ogóle z wojną niekojarzone.

Co to właściwie jest wojna, kiedy się zaczyna, jakimi językami się o niej opowiada, kto to jest korespondent wojenny? O tych i innych tematach porozmawia z autorem Dominik Żyłowski.

Wojciech Jagielski – jeden z najwybitniejszych polskich reporterów, pisarz, były korespondent wojenny. Specjalista od spraw Afryki, Kaukazu i Azji Środkowej. Przez ponad 20 lat pracował w Gazecie Wyborczej, przez dziesięć – w Polskiej Agencji Prasowej. Razem z wybitnym fotografem Krzysztofem Millerem tworzyli tandem reporterski, jeżdżąc wiele lat w rejony konfliktów zbrojnych. Od 2017 członek redakcji Tygodnika Powszechnego. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Dariusza Fikusa, Nagrody im. ks. Józefa Tischnera, Nagrody Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera, nagrody PEN Clubu i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nominowany do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i Nagrody NIKE. W roku 2014 został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor książek: „Dobre miejsce do umierania” (1994), „Modlitwa o deszcz” (2002), „Wieże z kamienia” (2004), „Nocni wędrowcy” (2009), „Wypalanie traw” (2012), „Trębacz z Tembisy” (2013), „Wszystkie wojny Lary” (2015), „Na Wschód od Zachodu” (2018), Strona świata. Reporter o świecie, który gwałtownie się zmienia (2020), „Druga strona świata. Reporter o świecie w czasach chaosu” (2022), „Wojna. Antologia reportażu wojennego” (2023), „Inna strona świata” (2024).

O książce „Wojna. Antologia reportażu wojennego” z opisu wydawcy (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak):

„To rządzący wmawiają ludziom, że wojny są dramatem przeciwności. Dobro przeciwko złu, my przeciwko nim, zwycięstwo albo klęska – pisze Robert Fisk. – Ale w wojnie zasadniczo nie idzie o wygraną czy przegraną, lecz o śmierć i zabijanie. Wojna to całkowity upadek człowieczeństwa”.

Opowieść o stu ostatnich latach historii sporządzona przez naocznych świadków wydarzeń, które miały się zapisać jako kamienie milowe najnowszych dziejów. Wojciech Jagielski wybrał teksty korespondentów wojennych największego kalibru i opatrzył je autorskim komentarzem.

„Spotkacie tu Państwo największych pisarzy, noblistów, Winstona Churchilla, Johna Steinbecka, Ernesta Hemingwaya, Alberta Camus, Gabriela Garcię Marqueza, Mario Vargasa Llosę. Spotkacie Państwo, rzecz jasna, Terzaniego i Fiska. I Ryszarda Kapuścińskiego. A także dziennikarzy, z którymi miałem przyjemność pracować. Annę Politkowską, Marie Colvin, Jasona Burke'a, Ahmada Rashida, Kurta Schorka. Bo choć nigdy nie uważałem się za wojennego korespondenta, dorosłe życie zeszło mi na dziennikarstwie, a ponad dwadzieścia lat na pisaniu wojennych korespondencji”.

