Kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru

16 i 17 maja zapraszamy do sali „U Św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na pierwszą w tym roku edycję kiermaszu książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru.

To wydarzenie, które ma już swoich stałych bywalców – wielu czytelników od dawna dopytuje o termin kiermaszu i z niecierpliwością czeka na możliwość uzupełnienia swoich domowych biblioteczek. Tegoroczny kiermasz będzie jednocześnie przedłużeniem obchodów trwającego Tygodnia Bibliotek (8–15 maja), stanowiąc jego wyjątkowe zwieńczenie.

Kiedy i gdzie?

16 maja (sobota), godz. 10:00–15:00

17 maja (niedziela), godz. 11:00–15:00

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3–7

Na odwiedzających czeka kilka tysięcy książek – literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także bogaty wybór literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy. Cena każdej książki: 3 zł

Zachęcamy do odwiedzenia kiermaszu zarówno w sobotę, jak i w niedzielę – w trakcie wydarzenia będą dokładane nowe tytuły.

Więcej informacji:

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów

tel. (55) 625 60 10