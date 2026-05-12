Kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru
16 i 17 maja zapraszamy do sali „U Św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na pierwszą w tym roku edycję kiermaszu książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru.
To wydarzenie, które ma już swoich stałych bywalców – wielu czytelników od dawna dopytuje o termin kiermaszu i z niecierpliwością czeka na możliwość uzupełnienia swoich domowych biblioteczek. Tegoroczny kiermasz będzie jednocześnie przedłużeniem obchodów trwającego Tygodnia Bibliotek (8–15 maja), stanowiąc jego wyjątkowe zwieńczenie.
Kiedy i gdzie?
16 maja (sobota), godz. 10:00–15:00
17 maja (niedziela), godz. 11:00–15:00
Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3–7
Na odwiedzających czeka kilka tysięcy książek – literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także bogaty wybór literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy. Cena każdej książki: 3 zł
Zachęcamy do odwiedzenia kiermaszu zarówno w sobotę, jak i w niedzielę – w trakcie wydarzenia będą dokładane nowe tytuły.
Więcej informacji:
Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów
tel. (55) 625 60 10