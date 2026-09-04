Kolejna część pruskiej sagi Tomasza Stężały – spotkanie z autorem

W czwartek, 10 września, o godz. 18 zapraszamy do filii bibliotecznej Pozytywka na spotkanie z Tomaszem Stężałą promujące piąty tom pruskiej opowieści pt. „Boży pokój”. Wstęp wolny.

Tomasz Stężała – pochodzący z Elbląga twórca powieści historycznych. Do niedawna nauczyciel biologii i języka angielskiego, obecnie szczęśliwy emeryt. Działa w stowarzyszeniu rekonstruktorów historycznych powiatu elbląskiego pod nazwą Elbląskie Bractwo Historyczne. Autor powieści: w cyklu „Elbing 1945: Prawdziwa historia Elbląga” („Elbing 1945. Odnalezione wspomnienia”, „Elbing 1945. Pierwyj Gorod”); w cyklu „Trzy Armie” („Porucznicy 1939”, „Kapitanowie 1941. Pseudonim Grzmot”, „Kapitanowie 1941. Kryptonim Ubezpieczalnia”, „Pułkownicy 1944. Rzeczpospolita Partyzancka”, „Pułkownicy 1944. Nowe życie”), „Aptekarz”, „As i dama” i pruskiej sagi: „Wojna bogów”, „Bunt starych bogów”, „Łaska i gniew bogów”, „Przekleństwo od bogów” i „Boży pokój”.

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Filia biblioteczna Pozytywka

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tel. 55 625 60 85