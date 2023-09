 Kosmiczny weekend z biblioteką

W weekend 29-30 września zaplanowaliśmy nie lada gratkę dla miłośników kosmosu. Będzie można wziąć udział w obserwacjach nieba za pomocą specjalistycznych teleskopów, obejrzeć pokaz w mobilnym Planetarium Orbitek i pograć w gry planszowe. Zapraszamy!

29 września (piątek), godz. 17:00-21:00, Bulwar Zygmunta Augusta – pokaz astronomicznych instrumentów obserwacyjnych

Pokaz przeprowadzą pracownicy Parku Astronomicznego z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Wydarzenie rozpocznie się prezentacją teleskopów do obserwacji Słońca o godz. 17:00, a po zmierzchu będzie możliwość użycia profesjonalnego sprzętu do obserwacji nocnego nieba. Uczestnicy zapoznają się m.in. z teleskopem słonecznym Lunt, instrumentem optycznym służącym do obserwacji tarczy słonecznej, a po zachodzie Słońca, tj. po godz. 18:25 z teleskopem Celestron, idealnym do obserwacji Księżyca, planet oraz obiektów głębokiego nieba.

W razie niepogody zapraszamy na dziedziniec Biblioteki Elbląskiej, gdzie pod namiotem odbędzie się pokaz historycznych instrumentów obserwacyjnych.

30 września (sobota), godz. 12:00-18:00, czytelnia Biblioteki Naukowej i sala „U św. Ducha” – spotkanie z grami o tematyce kosmicznej i pokazy w mobilnym planetarium

Tego dnia wspólnie z klubem Planszówkowy Zawrót Głowy zapraszamy na spotkanie z grami planszowymi o tematyce kosmicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość pograć w różnego rodzaju gry przeznaczone dla osób w różnym wieku. Natomiast w sali „U św. Ducha” wyświetlane będą krótkie pokazy na temat Układu Słonecznego w mobilnym Planetarium Orbitek.

Wstęp na wydarzenia jest wolny, nie ma ograniczeń wiekowych oraz limitu miejsc.

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.