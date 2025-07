Park wodny osiągnął swój limit

Fot. MOSiR

Wystarczył jeden dzień upalnej pogody i to w środku tygodnia, by nowo otwarty Park Wodny Dolinka w Elblągu zapełnił się do ostatniego miejsca. W środę przed godziną 14 przebywało tu jednocześnie 1700 osób, a to jest górny limit, jaki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dopuszcza ze względów bezpieczeństwa i komfortu klientów.

Gdy licznik na stronie internetowej Parku Wodnego Dolinka i na bramach wejściowych dobija do 1700, kierownictwo MOSiR za każdym razem będzie podejmowało decyzję o zamknięciu kas i niewpuszczaniu kolejnych użytkowników, dopóki nie zwolnią się miejsca. Tak też stało się w środę kilka minut przed godziną 14. - Decyzja jest zawsze podejmowana po konsultacji z ratownikami i jest podyktowana względami bezpieczeństwa i komfortu użytkowników – powiedział nam Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR, który zarządza obiektem. – Bardzo się cieszymy z tak dużego zainteresowania mieszkańców i gości Parkiem Wodnym Dolinka. Osoby, które chcą wejść na obiekt, gdy limit jest przekroczony, prosimy o trochę cierpliwości, aż znajdą się wolne miejsca. Wszystkim, którzy z powodu przekroczenia limitu nie mogą wejść do parku wodnego, oferujemy talon z 50-procentową zniżką do skorzystania tego dnia z sąsiedniego CRW Dolinka. MOSiR apeluje do mieszkańców, by przed wyjściem na kąpielisko sprawdzać na stronie internetowej obiektu, ile obecnie przebywa w nim osób. Zachęca też do przyjścia do parku wodnego pieszo, do przyjazdu rowerem lub komunikacją miejską, bo parking ma ograniczoną pojemność 320 miejsc. Dzisiaj nasz dziennikarz testował Park Wodny Dolinka w godz. 12-14. Wkrótce na portElu relacja z jego wrażeń. Aktualizacja: O 14:20 liczba użytkowników kąpieliska spadła poniżej 1700 osób. Apel MOSiR pozostaje aktualny, bo czekają nas kolejne dni upałów i weekend, kiedy zainteresowanie Parkiem Wodnym Dolinka może być jeszcze większe. Zobacz, o co najczęściej pytają użytkownicy obiektu. Sprawdź odpowiedzi.

RG