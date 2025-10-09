„Książę” - spotkanie z Moniką Śliwińską o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim

W piątek, 17 października, o godz. 18:00 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Moniką Śliwińską, autorką książki „Książę. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego”. Rozmowa poświęcona będzie nie tylko samej książce, ale przede wszystkim jej bohaterowi – Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu, jednemu z najbardziej fascynujących intelektualistów pierwszej połowy XX wieku. Wstęp wolny.

Boy-Żeleński – lekarz, pisarz, tłumacz, krytyk teatralny, publicysta – był postacią, która wyprzedzała swoją epokę śmiałością myślenia i odwagą w głoszeniu poglądów. Walczył o prawa kobiet, o świadome macierzyństwo, o rozdział Kościoła od państwa, a jego hasło „Piekło kobiet” do dziś brzmi niezwykle aktualnie. Dla jednych był autorytetem moralnym i sumieniem epoki, dla innych – „notorycznym demoralizatorem”.

Monika Śliwińska w swojej książce odkrywa nieznane dotąd fakty z życia Boya, pokazując go nie tylko jako wybitnego intelektualistę i prowokatora, ale też człowieka pełnego sprzeczności – melancholika, poszukującego w relacjach bliskości i intelektualnego porozumienia.

Podczas spotkania porozmawiamy również o tym, jak powstawała ta biografia – czy trudno dziś pisać o kimś, kto żył w tak odległych czasach, i jak znaleźć nowy ton w opowieści o postaci, która doczekała się już kilku biografii. Czy współczesna perspektywa pozwala zobaczyć Boya w nowym świetle?

Monika Śliwińska – autorka znakomitych biografii literackich, m.in. Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich, Wyspiański. Dopóki starczy życia, Panny z „Wesela”. Siostry Mikołajczykówny i ich świat. Jej książki przywracają pamięć o twórcach Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, ukazując ich z niezwykłą wrażliwością i historyczną precyzją.

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki” dofinansowanego z programu Promocja czytelnictwa 2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.