Literackie duety - biblioteczna gra z okazji Dnia Ojca

Zbliża się Dzień Ojca – to doskonały moment, by wspólnie z dziećmi przeżyć coś wyjątkowego! W sobotę, 21 czerwca Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza tatusiów z dziećmi do udziału w grze bibliotecznej LITERACKIE DUETY – pełnej zabawy, książek i rodzinnej współpracy.

Czy tata i dziecko to zgrany zespół? A może to właśnie w bibliotece okaże się, jak świetnie potrafią działać razem? Wspólnie będziecie rozwiązywać zadania, szukać tropów i odkrywać literackie światy – bo nic tak nie łączy, jak wspólna przygoda! Inspiracją do stworzenia tej aktywności była ogólnopolska kampania #TataTeżCzyta, która przypomina, jak ważną rolę w budowaniu dziecięcej miłości do książek odgrywają ojcowie, dziadkowie, wujkowie i wszyscy inni opiekunowie. Dołączcie do nas – pokażmy, że wspólne czytanie to prawdziwa siła! W grze będzie można wziąć udział w godz. 10:00-13:00. Zapraszamy tatusiów ze swoimi pociechami! Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj ul. Zamkowa 1 tel (55) 625 60 17

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj