Zakupowa kawa na ławę (Koszyk inflacyjny portElu)

Wracamy z Koszykiem inflacyjnym portElu. Ostatnio, w marcu, nasze zakupy przebiły niechlubny rekord cenowy tej rubryki. Wczoraj (31 lipca) media informowały z kolei, że inflacja w Polsce w lipcu spadła do 3,1 proc. Czy to znaczy, że pierwszego dnia sierpnia zapłaciliśmy mniej? Nie.

Jak zapowiadaliśmy, co jakiś czas będziemy wracać do Koszyka inflacyjnego portElu. Przyjrzyjmy się najpierw naszym ostatnim zakupom pod koniec marca. Ceny „tych samych produktów, w tym samym Lidlu” wyglądały tak.

- ser Mlekovita 300 g (12,99 zł), margaryna Rama 400 g (8,79), Masło Polskie 200 g (8,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,89), jajka ściółkowe rozmiar L (11,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (6,49), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (15,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (37,99). Razem 155,70 zł.

Wówczas więcej zapłaciliśmy za margarynę, mleko, olej, jaja, czekoladę, dużo więcej kawę. Mniej za masło i płatki kukurydziane. Nasz portelowy współczynnik inflacji wzrósł od grudnia 2024 o prawie 9,4 proc.

Jak wyglądały nasze zakupy 1 sierpnia? Zaznaczmy, że nie było sera, który zwykle kupujemy, wybraliśmy inny najbardziej zbliżony cenowo do tego z poprzedniego tekstu i o tej samej wadze. W piątkowe przedpołudnie przyszło nam też poczekać w kolejce trochę dłużej niż zwykle. A ceny wyglądały tak:

- ser rolada ustrzycka (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (6,69), Masło Polskie 200 g (7,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,89), jajka ściółkowe rozmiar L (11,49), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (5,99), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (15,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,58), kawa MK Cafe 500 g (43,99). Razem 156,34 zł, 64 grosze więcej niż poprzednio. PortElowy współczynnik inflacji w stosunku do poprzedniego artykułu wzrósł tym samym o niespełna 0,5 proc. i został ustanowiony nowy rekord za nasze zakupy. Co ciekawe, gdyby nie jeden produkt – kawa – moglibyśmy za zakupy zapłacić wyraźnie mniej niż ostatnio, jednak wzrost ceny z 37,99 zł na 43,99 zł nie dał na to żadnych szans. Za inne produkty zapłaciliśmy mniej lub tyle samo co ostatnio.

Jakie są w ostatnim czasie doświadczenia zakupowe naszych Czytelników? Zapraszamy do dyskusji.

Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46 zł

- kwiecień 2024 – 135,36 zł

- maj 2024 – 135,95 zł

- czerwiec 2024 – 137,35 zł

- sierpień 2024 – 123,82 zł

- wrzesień 2024 – 138,78 zł

- październik 2024 – 129,56 zł

- listopad 2024 – 137,88 zł

- grudzień 2024 – 141,08 zł

- marzec 2025 - 155,70 zł

- sierpień 2025 - 156,34 zł