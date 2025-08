Rudłowo (Letnie przystAnki odc. 6)

Do większości miejsc, które chciałabym Wam pokazać w cyklu "Letnie przystAnki", zaprowadził mnie przypadek. Nie były to podróże zaplanowane, a raczej krótkie przystanki w dłużej trasie. Odkąd jestem dziennikarzem (czyli niemal od 17 lat) nie rozstaję się z aparatem, więc uzbierała się całkiem spora dokumentacja fotograficzna bliższych i dalszych ciekawych zakątków. Może i wy zrobicie sobie w którymś z nich krótką pauzę? Zapraszam na przystanek szósty - Rudłowo. Zdjęcia.

Do ruin pałacu w Rudłowie (ok. 1,5 km od Braniewa) wybrałam się w miniony wtorek. W planach tę wycieczkę miałam już dawno, ale nigdy się jakoś nie składało. Do Rudłowa dotrzecie bez problemu, od Braniewa to dosłownie chwila drogi. Ja zaparkowałam auto przy osiedlowych blokach i piechotą, posiłkując się nawigacją, wyruszyłam w kierunku ruin. Znajdują się one w małym zagajniku, a prowadzi do nich położona w małym wąwozie ścieżka. Ale o tym dowiedziałam się od jednej z mieszkanek Rudłowa i bez takiej pomocy nie tak łatwo trafić do ruin. Byłam tam po obfitych opadach deszczu, więc nie była to łatwa trasa. Obecnie pałac, a raczej to, co z niego zostało, jest własnością prywatną. Ruiny są ogrodzone. Czy polecam to miejsce? Tak, ale tym, którzy lubią eksplorować takie nietuzinkowe lokalizacje.

A teraz trochę historii pałacu w Rudłowie.

Tak wyglądał Pałac w Rudłowie, fot. z serwisu www.polska-org.pl

- Pierwszą rezydencję w tym miejscu wzniesiono w 1712 roku dla rodziny kupieckiej z Braniewa, Hanmann. Ostatni właściciel z tego rodu sprzedał majątek w 1835 roku. Wkrótce stał się on siedzibą rodziny von Goetzen. W 1865 roku pałac został przebudowany w stylu neogotyckim. W 1888 roku zakupiła go rodzina von Stosch, a następnie, w 1920 roku, w jego posiadanie wszedł dr Friedrich Gramsch. Ostatnią mieszkanką pałacu przed 1945 rokiem była wdowa po doktorze (zmarł w 1923 roku) - Charlotta Gramsch (z domu von Stosch). Po drugiej wojnie światowej w pałacu ulokowano biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a także mieszkania pracownicze. Pod koniec lat 70-tych XX wieku budynek został opuszczony i od tego czasu popadał w ruinę. W latach 90-tych majątkiem dysponowała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie grunty wraz pałacem nabył prywatny właściciel - czytamy w Leksykonie Kultury Warmii i Mazur.

Na wzgórzu, nieopodal pałacu znajdują, się groby członków rodziny Gramsch. Na dwóch zachowanych płytach nagrobnych widnieją dane Friedricha i Albrechta Gramschów.

Tak dojdziesz na miejsce. Współrzędne 54°22'11.2"N 19°50'04.5"E

