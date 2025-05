Litwa bliżej Elbląga

W Bibliotece Elbląskiej można oglądać wystawę prac uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie. To kolejna odsłona współpracy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego z litewskimi partnerami. Zobacz zdjęcia.

W 2024 roku elbląscy plastycy Halina Różewicz-Książkiewicz, Ewa Bednarska-Siwilewicz i Jerzy Domino prezentowali swoje prace w Centrum Kultury w Rudaminie. Tym razem to goście z Litwy przyjechali do Elbląga, by m.in. zaprezentować na wystawie w Bibliotece Elbląskiej prac uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie, jakie powstały podczas plenerów.

- Uczniowie poznają w naszej szkole rysunek, malarstwo, kompozycję, historię sztuki, ceramikę, grafikę, tkaninę artystyczną. Aktywnie biorą udział w konkursach w regionie wileńskim, kraju i poza granicami. Mamy bardzo dużo laureatów - mówiła Ivona Dakiniewicz, zastępca dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie, z zawodu metodyk-plastyk.

Wystawa „Dwory Wileńszczyzny i krajobrazy Rudominy” składa się z 34 obrazów, które są wykonane farbami akrylowymi, malowali je uczniowie wieku 12-15 lat podczas plenerów, które odbyły się w 2022 i 2023 w Rudominie, Zatroczu (m.in. przy pałacu Tyszkiewiczów) i Kojranach.

- Plener są istotnym elementem w edukacji artystycznej. Prace w otwartej przestrzeni rozwija nie tylko umiejętności techniczne, ale przede wszystkim kreatywność, spostrzegawczość i indywidualną ekspresję twórczą – dodała Ivona Dakiniewicz.

Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie istnieje od 2004 roku.

– Żyjemy w wielokulturowym regionie, więc w naszej szkole nauczamy w trzech językach: litewskim, polskim i rosyjskim – mówił o swojej szkole jej wieloletni dyrektor Jerzy Krupiczewicz. – Mamy kierunek muzyczny i plastyczny, obecnie to w sumie 320 uczniów. Przez 20 lat od powstania zrealizowaliśmy wiele projektów, przyszedł też czas na współpracę z Elblągiem. Jesteśmy zainteresowani współpracą z waszą szkołą muzyczną i Liceum Sztuk Plastycznych, zapraszamy do naszych projektów. – mówił dyrektor, dodając że na Litwie mieszka obecnie ok. 130 tysięcy osób polskiego pochodzenia, a to niewiele więcej niż Elbląg liczy mieszkańców.

Wystawa to kontynuacja projektu „Pomiędzy Wisłą a Niemnem”, powstała dzięki współpracy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie i Biblioteki Elbląskiej, jest dofinansowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Jej otwarciu towarzyszył krótki koncert fortepianowy w wykonaniu Rasy Šimkienė ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie (Litwa) oraz Zuzanny Sekuły, uczennicy z klasy fortepianu Filipa Grzelachowskiego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu.