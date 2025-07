450 tysięcy za Lato z radiem

450 tys. zł to koszt poniesiony przez miasto za tegoroczny koncert „Lata z radiem” w Elblągu. Jak wyjaśnia urząd miejski, nie są to koszty ściśle związane z jego organizacją, lecz z umowami zawartymi z TVP i Polskim Radiem na kampanie promocyjne. Z danych podanych przez Telewizję Polską wynika, że w piku koncert zgromadził przez telewizorami 1,2 mln widzów.

Miasto podało koszty tegorocznego koncertu „Lata z radiem” w Elblągu: 450 tys. zł. Nie są one związane z samą organizacją koncertu, ale z umowami zawartymi z TVP i Polskim Radiem na kampanie promocyjne.

- Miasto nie ponosiło kosztów związanych z organizacją koncertu. To zadanie - gaże artystów, wykonawców, prowadzących, scenotechnika, obsługa techniczna i inne zadania związane z organizacją przedsięwzięcia - realizowała Telewizja Polska. Miasto zawarło umowy z Telewizją Polską i Polskim Radiem na kampanie promocyjne, które gwarantowały udział w programach, audycjach i blokach oprawowych na antenach Polskiego Radia, TVP INFO, i TVP 2 – wyjaśnia Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Elbląg poniósł też wydatki związane z zabezpieczeniem medycznym imprezy, ochroną, zmianą organizacji ruchu, usługami animatorów i utrzymaniem czystości. Przypomnijmy, że ubiegłoroczny koncert „Lata z radiem” był dla Elbląga o 200 tys. zł tańszy.

- W poprzednim roku koszty związane z organizacją Lata z Radiem i Telewizją Polską wyniosły ok. 250 tys. zł. Mniejsze koszty wynikają z tego, że w ubiegłym roku partnerem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, który pokrył część kosztów związanych z umową promocyjną – wyjaśnia Jacek Żukowski.

Urzędnicy podkreślają, że dla Elbląga bycie gospodarzem tak dużego przedsięwzięcia jest wartością dodaną.

- Dzięki temu mieszkańcy Elbląga i regionu, a także turyści mieli możliwość bezpłatnego udziału w dużym wydarzeniu z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jak wynika z danych oglądalności transmitowany z Elbląga koncert trasy „Lata z Radiem i Telewizją Polską” i programy promocyjne miały bardzo duże, a nawet rekordowe oglądalności, co z pewnością przełoży się na znacznie większy ekwiwalent reklamowy niż w roku ubiegłym – dodaje Jacek Żukowski.

Ekwiwalent reklamowy to wartość, jaką należałoby zapłacić za umieszczenie informacji w danym medium w formie reklamy, aby osiągnąć ten sam poziom ekspozycji, co w przypadku publikacji prasowej, radiowej czy telewizyjnej. Innymi słowy, jest to próba przeliczenia wartości publikacji prasowej, radiowej czy telewizyjnej na ekwiwalent pieniężny, jaki trzeba by wydać na reklamę, aby osiągnąć ten sam efekt. Z przesłanej nam przez zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta wynika, że bilans działań promocyjnych i obecności medialnej Elbląga w pierwszym roku kadencji prezydenta Michała Missana dał stokrotnie wyższy ekwiwalent medialny w stosunku do poniesionych kosztów.

- Od 1 maja 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku samorząd na różnego rodzaju kampanie promocyjne - w tym udział w programach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim wydatkował ponad 770 tys. zł. Szacunkowy ekwiwalent reklamowy za ten okres wynosi ponad 71, 5 mln złotych – informuje zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.