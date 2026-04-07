Moc radosnej zabawy - kwietniowe zajęcia dla dzieci w bibliotece

Biblioteka Elbląska zaprasza najmłodszych (wraz z rodzicami/opiekunami) do świata pełnego opowieści, wyobraźni i twórczej zabawy. W naszym wiosennym grafiku znajdziecie spotkania z niezwykłymi bohaterami książek, inspirujące historie, które rozbudzają ciekawość, oraz mnóstwo kreatywnych działań – od zabaw plastycznych po literackie przygody. Będzie kolorowo, radośnie i bardzo twórczo!

9 kwietnia, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Klub Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunem Zajęcia będą inspirowane książką „Pola i Piotruś. Balon” Camilli Reid. Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

10 kwietnia, godz. 14:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla smyka – dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunem

Tym razem porozmawiamy o wiośnie, a Kicia Kocia podpowie nam, co zasiać w ogródku. Dzieci dowiedzą się, co należy zrobić, aby rośliny wyrosły (i nie uschły). Na koniec stworzymy kwietną pracę plastyczną – zapowiada Joanna Mielnicka.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 81

11 kwietnia, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Kraina Buka w Bulaju dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunami

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zapraszają najmłodszych (2-6 lat) wraz z opiekunami do wspólnego spędzenia czasu. W trakcie zajęć:

– zabawy klockami i grami przyrodniczymi;

– wykonanie pracy plastycznej;

– kącik czytelniczy z książką „Jano i Wito w lesie” Wioli Wołoszyn i Przemysława Liputa.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

11 kwietnia, godz. 12:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Rodzinna sobota w bibliotece – warsztaty literacko-plastyczne w j. angielskim dla dzieci w wieku 3-7 lat z opiekunem (zapisy)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Fox`s Socks” Julii Donaldson i Axela Schefflera.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90

13 kwietnia, godz. 16:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Warsztaty haftu diamentowego

Podczas warsztatów powstaną zakładki. Zajęcia przeznaczone są dla osób w różnym wieku, od dzieci po seniorów.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 90

15 kwietnia, godz. 10:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce” dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunem (zapisy)

Zajęcia będą inspirowane książką „Trzy małe świnki”. Dzieci poznają historię o pracowitości i sprycie świnek, przedstawioną w książeczce w ciekawy i angażujący sposób za pomocą sensorycznych elementów. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90

18 kwietnia, godz. 11:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – „Ja też potrafię” – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat (zapisy)

Podczas zajęć uczestnicy ozdobią drewniane szkatułki, wykorzystując technikę decoupage. To będzie świetna okazja, by stworzyć własne, niepowtarzalne pudełeczko na skarby, a przy okazji poznać ciekawą metodę dekorowania przedmiotów – informuje Lidia Wojtkowiak.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 95

18 kwietnia, godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Kreatywna Lokomotywa”: warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunem (zapisy)

Lokomotywa zaprasza do twórczych eksperymentów z kolorem i formą. W trakcie zajęć powstaną kwieciste kompozycje malowane na podobraziu. Uczestnicy spróbują innych niż tradycyjne technik malarskich. Do tworzenia prac wykorzystają farby akrylowe, a także nietypowe narzędzia, takie jak słomki i patyczki higieniczne. Każdy uczestnik stworzy swój niepowtarzalny obraz.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90

18 kwietnia, godz. 14:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Spotkanie dla dzieci z Karoliną Jakiel, autorką książki „Bulcia w podróży”

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 81

23 kwietnia, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Klub Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunem

Zajęcia będą inspirowane książką „Osiem małych planet” Chrisa Ferrie’go.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23

23 kwietnia, godz. 16:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Bajkowy podwieczorek”: zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunem (zapisy)

Inspiracją do zajęć będzie aktywizująca książka Nico Sternbauma „Potrząśnij jabłonką”. Co się wydarzy, gdy potrząśniemy jabłonką, połaskoczemy potworka lub naciśniemy czerwony przycisk? W jaki sposób pomożemy przemoczonemu kotu? A czego potrzebować będzie rodzina zająców? Stworzona do zabawy książka angażuje i zachęca dzieci do różnych aktywności. Dołączcie do zabawy i sprawdźcie sami, uczestnicząc w zajęciach. W programie zabawy ruchowe i inne atrakcje.

Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90

25 kwietnia, godz.10:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – „Małe co nieco dla dużego spokoju”: warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat (zapisy)

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z tytułem „Nie lubię książek. Koniec kropka” Emmy Perry, a następnie wykonają zakładki do książek z wykorzystaniem techniki kolażu.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23