Śledztwo w sprawie przekopu. Ruszyły przesłuchania

- Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej - informuje Radio Zet. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zajmuje się sprawą od dwóch lat.

Impulsem dla wszczęcia śledztwa było zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli.

- Ta podejrzewała, że w latach 2016-2020 były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk oraz ówczesny dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni mogli dopuścić się przekroczenia uprawnień. Chodziło między innymi o niepoinformowanie Rady Ministrów o tym, że koszty przekopania mierzei miały wzrosnąć ponad dwukrotnie, przez co inwestycja straciła ekonomiczny sens - podaje Radio Zet.

Prokuratura kończy kompletowanie dokumentacji, równolegle prowadzone są analizy zgromadzonych materiałów. Teraz przyszedł czas także na przesłuchiwanie świadków. W toku postępowania może również zajść potrzeba powołania biegłych różnych specjalności. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie, a śledztwo przedłużono do 17 października.

- Sam przekop przynosi od lat głównie straty. W 2025 roku przez kanał w Nowym Świecie przepłynęło zaledwie 1300 jednostek, głównie rekreacyjnych - przypomina Radio Zet.

 

  • Moi drodzy, ta inwestycja nawet gdyby miała kosztować 10x więcej miała sens. Przypominam komentarze "kopać, kopać kopać" pochodzące od wyznawców każdej opcji.
  • Acha czyli mowicie ze zamiast budowy POrtu Państwowego w Elblagu, rusza sledztwo w sprawie przekopu? Tymczasem z Elblaga zwijaja sie kolejne firmy ktore nie doczekaly sie budowy portu.
    Czas na referendum(2026-05-21)
  • @Czas na referendum - wiatr ci hula w pustostanie
  • Dzięki "kaczemu rowowi" nie musimy pytać Rosji o zgode na pływanie, to największa kożyść i nie da się jej wycenić.
    sasiad z góry(2026-05-21)
  • Ruszyły z kopyta. Uhahahahahah.
    Teosbdi(2026-05-21)
  • @ghjkl - Pojęcie inwestycji jest Ci obce. Sensu nie ma żadnego. Znaczenia ekonomicznego również. Taka laurka wyborcza PiS w latach poprzedzającym wybory. W 2018 r Jarek kopał na plaży, w 2022 rzekomo otworzyli przekop. Drogę donikąd. A można było to załatwić jak CPK, tylko gadać, kasę na plebanię rozdawać i nie przepalać ponad dwóch miliardów PLN
  • Generalny Wykonawca w portfolio ma świetny zapis = wybudowano przekop. Ale jak podwoić koszt budowy to trzeba mieć naprawdę dobre relacje z Zamawiającym. Jakby mi ktoś pokazał wycenę za budowę domu na 500tys a wpadł z fakturą za milion to bym dostał zawału. Taka to relacja kosztorysu inwestorskiego do kontraktu i wydanych pieniędzy.200% normy.
  • I tak to od lat ponosimy koszta za wydumane głupie pisowskie projekty. Sens przekopu jest taki, że jak mam znajomych z POlski to jedziemy pokazać im przekop i pośmiać się z pis.
    w57i2w(2026-05-21)
  • Uśmiechnięta Polska w akcji
  • Elżbieta Gelert, senator RP: - Myślę, że w tej chwili jest polityczne przyzwolenie na tę inwestycję, chyba znacznie większe niż kiedykolwiek i to należałoby wykorzystać. Istnieje szansa, by w ciągu roku opracować bardzo dobry projekt. Prof. Krzysztof Luks: - Odbyło się spotkanie dyrektora portu i prezydenta Elbląga w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z udziałem ministra gospodarki morskiej. I, obym nie był fałszywym prorokiem, wygląda na to, że tym razem rząd zdaje się zbliżać do decyzji politycznej. Jest cień szansy, w przeciwieństwie do innych okresów, że tym razem Warszawa przemówi. Wiem o tym, bo sam pisałem informację dla kancelarii premiera, a gabinet wojewody pomorskiego zwrócił się do mojego instytutu o stosowne informacje na temat przekopu. Podsumowując, władze polityczne zaczynają zadawać konkretne pytania i to jest pewne optymistyczne novum. Krzysztof Michnal, prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej: - W przekopaniu Mierzi Wiślanej upatruję szansę na aktywizację gospodarczą przygranicznego regionu kraju. I to nie tylko w sferze przemysłowej, ale przede wszystkim w turystyce. Oglądałem nowe i martwe nabrzeża elbląskiego portu. To jest duży, niewykorzystany potencjał. Przekop pozwoli na skrócenie drogi z Bałtyku na Zalew Wiślany, otwarcie tego akwenu na świat, a tym samym aktywizację gospodarczą regionu.
