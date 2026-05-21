Śledztwo w sprawie przekopu. Ruszyły przesłuchania

- Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej - informuje Radio Zet. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zajmuje się sprawą od dwóch lat.

Impulsem dla wszczęcia śledztwa było zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli.

- Ta podejrzewała, że w latach 2016-2020 były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk oraz ówczesny dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni mogli dopuścić się przekroczenia uprawnień. Chodziło między innymi o niepoinformowanie Rady Ministrów o tym, że koszty przekopania mierzei miały wzrosnąć ponad dwukrotnie, przez co inwestycja straciła ekonomiczny sens - podaje Radio Zet.

Prokuratura kończy kompletowanie dokumentacji, równolegle prowadzone są analizy zgromadzonych materiałów. Teraz przyszedł czas także na przesłuchiwanie świadków. W toku postępowania może również zajść potrzeba powołania biegłych różnych specjalności. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie, a śledztwo przedłużono do 17 października.

- Sam przekop przynosi od lat głównie straty. W 2025 roku przez kanał w Nowym Świecie przepłynęło zaledwie 1300 jednostek, głównie rekreacyjnych - przypomina Radio Zet.

Więcej na radiozet.pl