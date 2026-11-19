Nie tylko dla miłośników komiksów. Spotkanie z Janem Mazurem

Czy komiks może być narzędziem opowiadania o społecznych napięciach, samotności i ludziach, których na co dzień rzadko dostrzegamy? Z pewnością! Przekonamy się o tym podczas spotkania z Janem Mazurem – rysownikiem, scenarzystą i autorem komiksów, które podejmują tematy bliskie współczesnemu doświadczeniu. Na spotkanie poświęcone jego najnowszemu komiksowi „Incel” zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 28 listopada, o godz. 16. Spotkanie poprowadzi Kamila Górska.

Głównym bohaterem opowieści jest Bartek – młody mężczyzna, którego codzienność upływa między pracą, internetem i muzyką blackmetalową. Należy do grupy inceli, czyli mężczyzn określających siebie jako niezdolnych do nawiązania relacji romantycznych i seksualnych, często wiążących swoje niepowodzenia z poczuciem społecznego wykluczenia. Mazur przygląda się tej postaci bez uproszczeń, prowadząc czytelnika przez świat frustracji, niespełnionych oczekiwań i rozczarowań.

Autor interesuje się bohaterami pozostającymi poza głównym nurtem społecznej uwagi. Jak sam mówi: „Opowiadanie o osobach, które zwykle są pomijane, wydaje mi się po prostu interesujące”. W jego twórczości ważny jest nie tylko wybór tematów, ale również charakterystyczna, minimalistyczna forma rysunku, która nadaje opowieściom rozpoznawalny styl.

Jan Mazur jest współtwórcą netKolektywu, wydawnictwa Dolna Półka i antologii „Profanum”, a także wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Wśród jego publikacji znajdują się m.in. „Przypadek Pana Marka”, „Tam, gdzie rosły mirabelki” i „Koniec świata w Makowicach”.

To propozycja nie tylko dla wielbicieli komiksów, ale również dla wszystkich zainteresowanych współczesną kulturą, społecznymi zjawiskami i historiami, które pozwalają spojrzeć na rzeczywistość z nieoczywistej perspektywy.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Światy zewnętrzne: relacje w świecie rzeczywistym i cyfrowym”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.