Pokazali, że sporo wiedzą o Elblągu. Za nami VIII Wielki Test!

17 listopada odbył się VIII Wielki Test Wiedzy o Elblągu, w którym triumfował Adam Maliński. Zobacz zdjęcia ze zmagań, które tradycyjnie odbyły się w Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Przed rozpoczęciem rywalizacji porozmawialiśmy trochę z uczestnikami. Andrzej Demczuk jest weteranem tej corocznej imprezy.

- Przed testem czuję się bardzo dobrze. To już mój ósmy, a siedem razy było bardzo dobrze, teraz będzie celująco - podkreśla nasz rozmówca (który trafił ostatecznie do pierwszej dziesiątki!). – Jak się przygotowuję? Elblągiem interesuję się na bieżąco, robię sobotnie quizy portElu, jest ich tam kilkaset, trzeba je „machnąć” i zapamiętywać jak najwięcej, chociaż każdego roku jest coraz trudniej. Najfajniejsze pytania? Historyczne. Najgorsze? Współczesny sport. Mogę nawet dzień wcześniej przeczytać coś o sporcie, a tego nie zapamiętam, chyba że chodzi o dawny sport, ale to przecież też historia... Zawsze muszę przed testem upewnić się, kto np. jest trenerem Olimpii czy Startu, w której teraz te zespoły są lidze...

Co jest najlepsze w Wielkim Teście?

- Atmosfera. Pokazanie swojego lokalnego patriotyzmu i próba sprawdzenia, czy faktycznie się to miasto zna. Co roku są jakieś smaczki, z których człowiek czegoś się uczy. W zeszłym roku zrobiłem najprostszy błąd i pomyliłem nazwy Porto Vista i Porta Mare... 20 sekund na odpowiedź stresuje, zwłaszcza gdy już nie chodzi się do szkoły i jesteśmy odzwyczajeni od takich testowych wyzwań – przyznaje Andrzej Demczuk. – Widzimy się na IX i X teście! Nawet gdyby był płatny, to się widzimy – żartuje weteran.

Wielki Test Wiedzy o Elblągu to także zmagania szkół. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za mocne zaangażowanie!

– Jestem w drużynie IV LO, namówiła mnie do udziału pani od historii, jestem na tym wydarzeniu już czwarty raz. Co najbardziej lubię w samym Elblągu? Starówkę. Lubię pójść tam np. na sushi. W teście najmniej lubię pytania o historię, wolę te o współczesnym Elblągu – przyznaje Krystian Kasprzak z IV LO.

- Do udziału zachęciła nas nasza pani od historii i polskiego, stwierdziłyśmy, że brałyśmy już udział w debacie oksfordzkiej o historii, więc możemy się sprawdzić też w Wielkim Teście. Nasza nauczycielka, Elżbieta Paprocka, bardzo się interesuje Elblągiem i na lekcjach historii dużo dowiadujemy się o naszym mieście, więc to z nami zostaje. Chcemy się dziś dobrze bawić – mówi Oliwia Głowacka, drugoklasistka w II LO.

- Najbardziej jeśli chodzi o Wielki Test Wiedzy o Elblągu nastawiam się właśnie na pytania o historię – dodaje jej koleżanka, Małgorzata Urawska. – To nasz pierwszy taki konkurs, więc to będzie raczej takie sprawdzenie siebie – zaznacza.

To sprawdzenie poszło całkiem nieźle, bo dziewczyny zajęły trzecie miejsce w kategorii szkół, a ich koledzy z drugiej drużyny II LO triumfowali w tegorocznym teście. Na podium dwie ekipy II LO (to jedyna szkoła, która wystawiła dwie drużyny) rozdzielili na drugim miejscu uczniowie ZSTI.

Szkolna, ale jednocześnie profesjonalna, była też muzyczna część artystyczna podczas oczekiwania na wyniki, za którą serdecznie dziękujemy nauczycielsko-uczniowskiemu zespołowi z Zespołu Szkół Mechanicznych!

- Gdyby w Wielkim Teście pojawiło się pytanie, kto jest pomysłodawcą walki o tytuł Wielkiego Mistrza Wiedzy o Elblągu, to proszę pamiętać, że jest to pan Juliusz Marek - przypomniał podczas rozpoczęcia testu Włodek Gęsicki, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.p, dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie testu oraz partnerom i sponsorom wydarzenia. O nich więcej dalej.

Przypomnijmy, że zwycięzca Wielkiego Testu, Adam Maliński, otrzymał 3 tys. złotych ufundowane przez prezydenta Elbląga, mistrzowską statuetkę i inne liczne nagrody. Jak podkreśla w rozmowie z naszym dziennikarzem, miłość i zainteresowanie Elblągiem zaszczepili w nim rodzice, a teraz on chce podobnie zainteresować miastem swojego syna. W środę (18 listopada) na naszych łamach opublikujemy rozmowę z tegorocznym laureatem.

Pula wszystkich nagród wyniosła 16 tys. zł, szerzej pisaliśmy o nich tutaj. Dzięki sponsorom i partnerom mogliśmy nagrodzić sześć najlepszych szkół i 25 laureatów indywidualnej rywalizacji z okazji 25-lecia portElu! Do zobaczenia na IX Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu!

Sponsorami VIII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA, Schmid Energy Solutions, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Biblioteka Elbląska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Michał Missan, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Rada Miejska w Elblągu.

Organizatorami VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna.