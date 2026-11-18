Adam Maliński: "Pierwszego miejsca się nie spodziewałem"

W VIII Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu triumfował Adam Maliński. Po ogłoszeniu wyników na gorąco popytaliśmy laureata, skąd jego zainteresowanie historią i współczesnym życiem Elbląga.

- Jak się zostaje Wielkim Mistrzem Wiedzy o Elblągu? Skąd taka znajomość miasta?

- Z pasji. Elbląg to moja mała ojczyzna, tu się urodziłem, tu się wychowywałem. Pasję do poznawania miasta zaszczepili we mnie rodzice, nawet podczas spacerów, gdy opowiadali mi, co było kiedyś w danym miejscu. Lubię rozwiązywać quizy na portElu, robię to regularnie, to dobry sposób przygotowania do Wielkiego Testu. Dzisiejszy wynik to jest dla mnie zaskoczenie i piękna sprawa, pierwszego miejsca się nie spodziewałem. Dla mnie to duża radość, że moją wiedzę o Elblągu mogę potem przekazać mojemu synowi, myślę, że on też będzie ciekaw tej historii.

- To pierwszy Wielki Test z Pana udziałem?

- To pierwszy test stacjonarny. Kilka lat brałem udział w organizowanej wcześniej wersji internetowej, raz ją wygrałem. Nicki zawodników, które dziś się wyświetlały na tablicy, nie były mi obce i wiedziałem, że walka o pierwsze miejsce to będzie szalona gonitwa.

- Zabrakło 15 punktów do maksymalnego wyniku. Na jakich pytaniach poległ tegoroczny Wielki Mistrz?

- Chyba ta odleglejsza historia. To dużo wiedzy, zdarzeń, faktów, a trudno wybrać to, co będzie najważniejsze do nauki. Ta nowsza historia przychodzi łatwiej, bo żyjemy w tej rzeczywistości i to są świeże wspomnienia. Przynajmniej wiem, z czego muszę się podszkolić na przyszły rok.

- Co jest takiego fascynującego, najpiękniejszego w Elblągu, żeby tyle się o nim dowiadywać?

- Mógłbym wymienić wiele rzeczy, ale patrząc nawet od strony samej tylko historii, Elbląg jest dla mnie miastem niesamowitym. Był miastem bogatym, był miastem zniszczonym. Nasza starówka, uznawana za jedną z najpiękniejszych, niedawno nie istniała. Ludzie żyją w Elblągu maksymalnie od kilkudziesięciu lat i nie występuje tu jakaś ciągłość pokoleniowa w dłuższym okresie, a jednak ci ludzie bardzo się swoim miastem interesują. Co się działo, gdzie co było, jest też dużo inicjatyw związanych z historią itd. Miałem kilka okazji wyjechać stąd na dłużej choćby w związku z kwestiami zawodowymi, ale zawsze lubię tu wracać.

- Kim jest laureat VIII Wielkiego Testu wiedzy o Elblągu?

- Mam 33 lata, żonę i 1,5-rocznego synka, ta nagroda jest dla mnie wyjątkowa, bo motywuje, żeby jemu przekazywać wiedzę i żeby był małym lokalnym patriotą. Na co dzień pracuję w Straży Ochrony Kolei.

- Widzimy się na teście za rok?

- Oczywiście. A do tego czasu będę rozwiązywać sobotnie quizy i codziennie zaglądać na portEl! Dzięki i do zobaczenia!

Relacja z VIII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu jest tutaj.