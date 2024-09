„Od ucha do ucha”: spektakl teatralny dla najmłodszych

W niedzielę, 6 października, o godz. 17 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spektakl teatralny pt. „Od ucha do ucha” w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Lalek skierowany do najmłodszych widzów tj. dzieci od 1. roku życia wraz z rodzicami. Przedstawienie mieści się w nurcie teatru inicjacyjnego, wprowadzając maluchy w niezwykły świat sztuki teatralnej. Obowiązują zapisy.

Sztuka trwa około 45 minut. Wiek dzieci: 1+ Teatr inicjacyjny wymaga od twórców wrażliwości, wiedzy z dziedziny psychologii dziecka i umiejętnego wprowadzania małych widzów w nieznany świat sztuki. Jak twierdzi reżyser tego innowacyjnego projektu, jego realizacja ma za zadanie pobudzenie wyobraźni i twórczej ekspresji dziecka, uwrażliwienie go na piękno. W pierwszym spotkaniu z teatrem bezcenna jest obecność dorosłych. To pod ich opieką dzieci powinny wkraczać w aktywne uczestnictwo w kulturze. By wstępowanie w nową rzeczywistość przebiegało w sposób łagodny, a dzieci czuły się bezpiecznie, światła na scenie pozostają włączone podczas całego spektaklu. Już na wstępie aktor usadza dzieci i opowiada o teatrze, tłumaczy nową sytuację. Kameralna przestrzeń oraz ograniczona liczba widzów sprzyja komfortowi odbioru. Przedstawienie, w sposób atrakcyjny i przystępny, opowiada o poszczególnych częściach ciała, bawiąc skojarzeniami bliskimi myśleniu małych dzieci i oswajając je z artystyczną wypowiedzią teatralną. Charakteryzuje się brakiem narracyjności, warstwa słowna ograniczona jest do prostych słów. Aktorzy budują opowieść sceniczną za pomocą ruchu i dźwięku, wykorzystując instrumenty muzyczne. Dzieci uczą się patrzeć i słuchać, etiudy bazują bowiem na zmysłowym poznaniu świata. Zgromadzone na scenie instrumenty: akordeon, talerze, saksofon i bęben są pretekstem do przedstawienia ciała ludzkiego i ukazania dzieciom zasad jego funkcjonowania. Ciekawskie oczy, podsłuchujące uszy, kichający nos i najedzony brzuch, to po prostu zdrowe ciało, które tworzy zgraną orkiestrę./z opisu Olsztyńskiego Teatru Lalek Autor: Honorata Mierzejewska-Mikosza Reżyser: Honorata Mierzejewska-Mikosza Muzyka: Iga Eckert Scenografia: Marika Wojciechowska Teksty piosenek: Agata Butwiłowska Więcej informacji i zapisy: Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj ul. Zamkowa 1 tel. (55) 625 60 23 Spektakl odbywa się w ramach projektu „Zobaczyć, poczuć, dotknąć: sensualna podróż po literaturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Partnerstwo dla Książki”.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska