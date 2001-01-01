Ogrody Polityki. Spektakl plenerowy „Silence – Cisza w Troi”

Tradycją Ogrodów POLITYKI są duże plenerowe spektakle uliczne. Tak będzie i podczas tegorocznej edycji Festiwalu. W sobotę, 6 września, o godz. 21 na placu przy Moście Niskim wystąpi kultowy Teatr Biuro Podróży z bardzo widowiskowym spektaklem „Silence – Cisza w Troi”, opowiadającym o okrucieństwie wojny. Wstęp wolny.

O spektaklu ze strony Teatru:

Wykorzystując środki teatru plenerowego: symboliczną scenografię, ogień, szczudła oraz lalki – postaci dzieci i przejmującą muzykę, [spektakl] opowiada o ludziach, którzy znaleźli się w zawierusze wojennej i którym pozostały już tylko marzenia o ucieczce.

W kontekście zatrważającej rzezi i czystek dokonujących się na Bliskim Wschodzie, których rezultatem jest masowy exodus ludności w bezpieczniejsze miejsca, Teatr Biuro Podróży opowiada o losach uchodźców. Po spektaklu Carmen Funebre, dla którego inspiracją była wojna w Jugosławii, wydawało się, że we współczesnym świecie nic gorszego już stać się nie może. Jednakże rzeczywistość przerosła wyobraźnię. Jesteśmy świadkami zjawiska o niespotykanej skali, które wywołuje niepokój i lęk w całej Europie. Czy mamy się czego obawiać?

Teatr Biuro Podróży przygląda się sytuacji z punktu widzenia mieszkańca oblężonego miasta, na które spadły bomby, człowieka, któremu jeszcze kilka lat temu nie przyszłoby do głowy, że stanie się uchodźcą. Bohaterami spektaklu są dzieci – niewinni świadkowie śmierci bliskich, ofiary tułaczki, głodu i przemocy. Dla tych dzieci i ich przyszłego spokoju, spróbujmy choć na chwilę postawić się w roli uchodźcy.

Czas trwania spektaklu: 1 h

Pełny program Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu dostępny na stronie www.bibliotekaelblaska.pl

Organizatorami Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu są: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Miasto Elbląg, Tygodnik POLITYKA.