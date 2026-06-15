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Opowieści spod Kwiatu Paproci – warsztaty dla dzieci 

 Elbląg, Opowieści spod Kwiatu Paproci - warsztaty dla dzieci 

W sobotę, 20 czerwca, o godz. 11:00 zapraszamy dzieci w wieku 6+ wraz z opiekunami na wyjątkowe spotkanie w Elkamerze poświęcone tradycjom Nocy Kupały i dawnym słowiańskim wierzeniom. Obowiązują zapisy.

Podczas zajęć uczestnicy poznają opowieści o ziołach i roślinach, którym przypisywano magiczne właściwości, odkryją zwyczaje związane z Nocą Kupały oraz dowiedzą się, jak dawniej obchodzono jedno z najbardziej tajemniczych świąt w roku.

 

W programie:

- opowieści o ziołach, roślinach i dawnych wierzeniach,

- historia i tradycje Nocy Kupały,

- plecenie wianków,

- wykonywanie roślinnych amuletów ochronnych.

 

Uczestnicy: dzieci od 6. roku życia wraz z opiekunami

Koszt udziału: 10 zł od dziecka

Obecność opiekuna jest obowiązkowa.

Zapisy i informacje: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera, tel. 55 625 60 32, e-mail: elkamera@bibliotekaelblaska.pl


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