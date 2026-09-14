„Orwell’s World” – jak dziś czytamy „Rok 1984”?

24 września, o godz. 17 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na wernisaż wystawy „Orwell’s World” połączony z oprowadzaniem przez pracowników merytorycznych Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Wstęp wolny.

Od pierwszego wydania Roku 1984 minęło ponad 75 lat, a od roku, w którym rozgrywa się akcja powieści, ponad 40. To wystarczająco dużo czasu, by skonfrontować Orwellowską wizję przyszłości z rzeczywistością, w której żyjemy dzisiaj.

W 2024 roku Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi zaprosiło artystów do udziału w konkursie „Orwell’s World”. Zadanie było proste tylko z pozoru: wybrać egzemplarz Roku 1984 i przekształcić go w dzieło sztuki. Punktem wyjścia stała się nie tylko sama powieść, lecz także jej aktualność. Orwell opisał świat, w którym władza kontroluje obywateli, ingeruje w ich życie, język i sposób myślenia. Czy dziś dostrzegamy podobne mechanizmy? Jak reagujemy na ich przejawy? I co czujemy, kiedy po raz kolejny sięgamy po książkę napisaną ponad siedem dekad temu?

Na konkurs nadesłano 29 prac artystów z różnych krajów. Większość z nich podjęła wyzwanie bezpośredniego przekształcenia książki Orwella. Część prac powstała natomiast jako swobodna odpowiedź na temat konkursu – dla nich jury stworzyło odrębną kategorię.

Efekty pokazują, jak wiele możliwości daje książka artystyczna. Wśród prac znalazły się nowe projekty okładek, leporella, obiekty książkowe oraz różnego rodzaju kodeksy. Jednym z najbardziej nietypowych obiektów jest „robot” zbudowany z wielu okładek polskich wydań Roku 1984. Wystawie towarzyszy także kolekcja 18 wydań powieści, obejmująca m.in. pierwsze wydanie angielskie oraz paryskie wydanie z okresu cenzury i stanu wojennego w Polsce.

„Orwell’s World” nie ogranicza się jednak do historii i literatury. Wystawa podejmuje również temat sztucznej inteligencji. AI może wzmacniać niektóre zagrożenia obecne w Orwellowskiej wizji świata, ale jednocześnie otwiera zupełnie nowe możliwości wykorzystania technologii. Ten dwuznaczny potencjał pokazują prace przygotowane specjalnie na potrzeby wystawy.

Jedną z nich jest „Księga Orwella” o wymiarach 200 × 90 cm, stworzona na podstawie kilku wybranych prac konkursowych. Dzięki zastosowaniu techniki druku soczewkowego przedstawione na niej motywy zmieniają się i łączą w ruchu. Towarzyszy jej zestaw okładek Roku 1984 zaprojektowanych przez AI na wzór ksiąg rękopiśmiennych. Można również posłuchać pierwszych stron powieści w wykonaniu imitacji głosów George’a Orwella, Józefa Stalina i papieża Jana Pawła II.

Sukces konkursu i zainteresowanie publiczności jego rezultatami sprawiły, że „Orwell’s World” nie pozostał jednorazowym wydarzeniem. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach pod hasłem „NO LIMITS” – bez ograniczeń narzucanych książce, sztuce i sposobom interpretowania świata, który opisał Orwell.

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